„Es war schrecklich“: La Roux unterstützt Model, das Kanye West sexuelle Übergriffe am Videoset vorwirft

Ein Model, das behauptet, Kanye West habe sie auf dem Set eines La-Roux-Musikvideos unvermittelt gewürgt und pornografisch mit seinen Fingern geknebelt, hat neue eidesstattliche Erklärungen eingereicht, um ihre Anschuldigungen zu untermauern. Dazu gehören angebliche Instagram-Nachrichten von La Roux, die sich an den Würgevorfall lebhaft erinnert und geschrieben haben soll: „Ich könnte das niemals vergessen, es war schrecklich“ – so geht es aus Gerichtsdokumenten hervor, die ROLLING STONE vorliegen.

Jennifer An, die 2009 Finalistin bei „America’s Next Top Model“ war, klagte West im November 2024 unter dem New Yorker Gender Motivated Violence Protection Act wegen sexuellen Übergriffs. Was als aufregende Rolle als Backgrounddarstellerin für einen Remix von La Roux‘ Song „In for the Kill“ im September 2010 begann, wurde zu einer „demütigenden und erniedrigenden“ Erfahrung, als West An während des Drehs angeblich gezielt heraussuchte. „Gebt mir das asiatische Mädchen“, soll West angeordnet haben.

Abseits des Skripts soll West An, während die Kamera lief, mit beiden Händen gewürgt, ihr Make-up verschmiert und dann „mehrere Finger tief in ihren Hals gerammt, die er kontinuierlich hinein- und herausbewegte“ – ein Vorgang, der als „erzwungener Oral-Sex“ beschrieben wird. „Das ist Kunst“, soll West gebrüllt haben. „Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso.“

Antrag auf Klageabweisung

Im Januar reichte Wests Team einen Antrag auf Klageabweisung ein, unter anderem mit dem Argument, dass Wests Verhalten „im Rahmen der Produktion expressiver“ Kunst stattgefunden habe und seine Handlungen daher durch den Schutz der freien Meinungsäußerung gedeckt seien.

Ans Anwälte widersprachen dieser Sichtweise in einer neuen Eingabe am Dienstag und fügten fünf Beweisanlagen bei, die Ans Behauptungen stützen sollen. „Wir sind anderer Meinung als [West], dass der angebliche sexuelle Übergriff an Ms. An ein geschützter künstlerischer Ausdruck war“, sagt Anwalt Jesse S. Weinstein von der Kanzlei Phillips & Associates gegenüber ROLLING STONE. „Unsere Einreichung enthält erhebliche Beweise, die die Anschuldigungen stützen, darunter zeitgenössische Kommunikation und Zeugenaussagen. Wir sind überzeugt, dass die Aktenlage eindeutig zeigt, dass die Ansprüche eine substanzielle rechtliche und sachliche Grundlage haben und weiterverfolgt werden sollten, damit die Beweise vollständig vor Gericht geprüft werden können.“

Zu den Dokumenten gehören Screenshots eines längeren Austauschs zwischen An und La Roux‘ verifiziertem Instagram-Account. (In den Nachrichten nennt La Roux – alias Elly Jackson – eine E-Mail-Adresse, die mit ihrem vollständigen Namen verknüpft ist.)

Jacksons Instagram-Nachrichten

In den Nachrichten aus dem Jahr 2024 wendet sich An über den offiziellen La-Roux-Account an die „Bulletproof“-Sängerin und fragt, ob die Sängerin sich an den Vorfall erinnere. Jackson bestätigt dies laut den Gerichtsdokumenten und schreibt: „Ich habe das Footage nie gesehen (zum Glück), und natürlich habe ich darum gebeten, dass es nie verwendet oder gezeigt wird, da du verständlicherweise sehr besorgt warst, dass irgendjemand oder deine Familie es sehen könnte.“

„Es tut mir so leid, dass es passiert ist“, fügte Jackson laut der Klage hinzu.

Aus den Gerichtsdokumenten gehen weitere Nachrichten hervor, in denen Jackson einräumt, den Vorfall früher öffentlich angesprochen zu haben – An gegenüber erklärte sie jedoch, sie habe das Gefühl gehabt, „es war nicht meine Geschichte zu erzählen“, und dass West „mich auf irgendeine Weise bedroht hatte“. Jackson ergänzte laut den Dokumenten: „Er wollte mich an seine Macht und seinen Status erinnern und hat mir im Wesentlichen mit meiner Karriere gedroht. Ich habe natürlich weiterhin gesagt, wie ich über ihn denke, aber ich habe deine Geschichte aus Respekt vor dir nicht erzählt.“

Entschuldigung mit „breitem Grinsen“

Im Jahr 2020 soll West Jacksons Kommentare zu Ohren gekommen sein und verlangt haben, dass sie ihm eine Entschuldigungs-E-Mail schreibe – was sie nach eigenen Angaben mit „breitem Grinsen im Gesicht“ tat.

Jacksons Pressevertreter reagierten nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE.

Zu den Beweisanlagen gehört auch eine unterschriebene Aussage von Liz Martins, einer Make-up-Artistin, die an jenem Tag am Set war und weitere Bestätigung liefert. Martins schrieb, sie habe gesehen, wie West „ihr mit Gewalt seine Finger in den Mund steckte und ihr sagte: ‚Lutsch daran.’“

„Dieser sexuelle Übergriff war kein Teil des Skripts“, fügte Martins hinzu. „Alle am Set waren schockiert und hatten Angst einzugreifen, wegen Kanyes Einfluss. Danach weinte [An], und ich hörte, wie sie immer wieder sagte: ‚Meine Mutter wird das sehen. Ich will nicht, dass meine Mutter das sieht.’“

Weitere Zeugenaussagen vom Set

Michelle An – die weder mit der Klägerin noch mit dem Model Jennifer An verwandt ist – reichte ebenfalls eine eidesstattliche Erklärung ein. Sie gab an, von ihrer Position am Set aus nicht direkt gesehen zu haben, wie West seine Finger in Ans Mund oder an ihren Hals legte. Allerdings erinnerte sie sich, dass West über dem Model stand und scheinbar „seinen Daumen an der Außenseite des Mundes [der] Klägerin hin- und herbewegte“.

Zu den übrigen Vorwürfen über Wests Handlungen schrieb Michelle An, sie „sage nicht, dass es nicht passiert ist, sondern nur, dass ich es von meinem Standort am Set aus nicht sehen konnte – und auch nicht sehen konnte“.

Die restlichen Beweisanlagen enthalten Berichte einer externen Privatermittlungsfirma, die andere Crewmitglieder des Drehs ausfindig gemacht hat – beide erinnerten sich daran, dass West An seine Finger in den Mund steckte. West befindet sich derzeit mitten in einem Prozess wegen einer separaten Zivilklage eines ehemaligen Mitarbeiters seines 57-Millionen-Dollar-Anwesens in Malibu, Los Angeles. Außerdem sieht er sich einer zweiten Klage wegen sexuellen Übergriffs von seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta gegenüber, die ihn 2024 verklagte. Er bestreitet ihre Vorwürfe.