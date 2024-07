Die Fans von Lana Del Rey haben ihren ganzen eigene Art, mit dem Attentat auf Donald Trump umzugehen. Sie erstellen Memes, hoffen auf Rettung durch Hexerei und sind sich sicher: Die Einzige, die die Vereinigten Staaten vernünftig regieren würde, ist die „Summertime Sadness“-Interpretin.

Am Samstag (13. Juli) verübte ein 20-jähriger US-Amerikaner ein Attentat auf US-Präsidentschaftskanditat Donald Trump. Bei einer Kundgebung in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania eröffnete der Schütze vom Dach eines nahe gelegenen Gebäudes das Feuer, ein Streifschuss verletzte Trump am Ohr. Der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Besucher der Wahlkampfveranstaltung kam ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Die Sängerin hatte Trumps Amtszeit als wenig überraschend erlebt: „Wir brauchten wirklich eine Reflexion über das größte Problem unserer Welt, das nicht der Klimawandel ist, sondern Soziopathie und Narzissmus“, so Del Rey. Sie beschuldigte ihn außerdem, an Größenwahn zu leiden. Die Reaktionen ihrer Fans auf die jüngsten Ereignisse lassen sich mit vergangenen Statements der Sängerin erklären. 2017 gab sie an, einem Hexenzirkel beitreten zu wollen, um den damaligen Präsidenten Trump aus dem Amt zu bekommen. Auf X teilte Lana Del Rey mit ihren Follower:innen Zutatenlisten und Termine für die Verwünschung von Donald Trump.

Lana Del Rey for President?

Ihre Community nahm den mutmaßlichen Mordversuch jetzt als Grund, zahlreiche und nicht unkritische Memes der beiden zu erstellen und diese online zu verbreiten. Teilweise erscheinen diese so echt, dass die Plattform für Sport- und Unterhaltungsinhalte „Sportskeeda“ einen Faktencheck veranlasste, nachdem ein Tweet, der von über sechs Millionen Nutzern gesehen wurde und der die Sängerin mit den Worten „Ich hätte getroffen“ zitierte, viral ging.

Obwohl der Account offen erklärte, dass sein Inhalt satirisch sei, nahmen sich viele User:innen die Verbindung zwischen Trump und Del Rey zum Anlass, um weitere Bilder und Memes zu erstellen. Content dafür lieferte die 39-Jährige selbst, da sie kürzlich im Video zu „Tough“, mit einer Waffe zu sehen war.

Das Bild von Trump, der vor einer US-amerikanischen Flagge blutet und die Faust ballt, erinnert auch an Lana Del Reys „Born to die“-Ära. Dort stellte sie im Video zu „National Anthem“ die Ermordung von John F. Kennedy nach und wurde wegen ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Amerika kontrovers diskutiert. Sie hatte sich damals geweigert, US-amerikanische Symbole in ihre Bühnenshow zu integrieren.

Viele Bilder auf X bezogen sich auch auf die Spekulationen, dass Lana Del Rey Hexerei angewendet haben könnte, um Trump loszuwerden.

„Ja, ich habe es gemacht. Warum nicht?“, sagte sie in einem Interview von 2017. „Ich mache eine Menge Dinge. Ich stehe in der Tradition von Yoko Ono und John Lennon und glaube daran, dass es eine Kraft in der Schwingung eines Gedankens gibt. Deine Gedanken sind sehr mächtige Dinge und sie werden zu Worten, und Worte werden zu Taten, und Taten führen zu physischen Veränderungen“, sagte Lana Del Rey damals, angesprochen auf ihre „Hexerei“.