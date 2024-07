Elon Musk hat bekannt gegeben, bis zur Wahl rund 180 Millionen Dollar auszugeben, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen.

Das „Wall Street Journal“ berichtete am Montag, dass Musk rund 45 Millionen Dollar pro Monat an ein neues Pro-Trump-Super-PAC mit dem Namen „America PAC“ spenden will. Mit seiner Spende an das PAC schließt er sich den Winklevoss-Zwillingen, Joe Lonsdale, dem Mitbegründer des Spionageunternehmens Palantir Technologies, und der ehemaligen US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, sowie ihrem Ehemann Joe Craft, dem CEO des Kohleproduzenten Alliance Resource Partners, an.

Musk schrieb im März, dass er „keinem der beiden Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten Geld spenden“ werde. Der mit 263,6 Milliarden Dollar reichste Mann der Welt hat sich in den letzten Monaten nicht festlegen lassen, ob er sich auf die Seite des einen oder des anderen politischen Kandidaten schlagen wird. Letzte Woche berichtete Bloomberg, dass Musk an eine Pro-Trump-Gruppe spendet. Am Samstag, nach dem gescheiterten Attentat auf den ehemaligen Präsidenten, unterstützte Musk Trump voll und ganz.

In einem Video, das den Moment zeigt, in dem Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pa. verletzt wurde, schrieb Musk: „Ich unterstütze Präsident Trump voll und ganz und hoffe auf seine schnelle Genesung.“

Seitdem hat der Tesla-CEO die Nachricht von der Schießerei erneut gepostet und die Präsidentschaftskandidatur von Trump und J.D. Vance als „siegessicher“ bezeichnet.

Musk, Peter Thiel, Rupert Murdoch

Im März traf sich Musk Berichten zufolge mit Trump und potenziellen Spendern im Haus des Milliardärs Nelson Peltz in Palm Beach. Im April war Musk Gastgeber eines Abendessens in Los Angeles mit mehreren rechtskonservativen Persönlichkeiten, darunter Peltz, der Mitbegründer von Palantir, Peter Thiel, der frühere Trump-Finanzminister Steven Mnuchin und der langjährige Fox-News-Chef Rupert Murdoch – alles, um darüber zu diskutieren, wie man die Wahl gewinnen kann.

Berichten zufolge sprechen Trump und Musk seit Monaten über die Möglichkeit, Musk eine beratende Funktion zu übertragen, falls Trump im November gewinnt. Das „Wall Street Journal“ berichtete im Mai, dass Musk mehrmals im Monat mit Trump telefoniert.

Der SpaceX-Gründer hat behauptet, vor 2022 noch nie für einen Republikaner gestimmt zu haben. Nach der Übernahme der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) hat er sich zunehmend rechtsgerichtete Ideologie zu eigen gemacht und gleichzeitig Rechtsextremisten, die zuvor von der Social-Media-Plattform verbannt waren, wieder zugelassen.