Am Freitag, den 7. September, ist der US-amerikanische Rapper Mac Miller im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Er war tot in seiner Wohnung in San Fernando Valley in Kalifornien gefunden worden. Die Todesursache: vermutlich eine Überdosis.

Weiterlesen Ariana Grande trägt einen unfassbar teuren Luxus-Verlobungsring Ariana Grande hat sich mit ihrem Freund Pete Davidson verlobt. Dabei sind beide erst seit wenigen Wochen ein Paar. Sein Album „Swimming“ ist erst im August erschienen, eine Tour stand im Oktober an. Nach knapp zweijähriger Beziehung hatten sich diesen Frühling Miller und Pop-Sängerin Ariana Grande getrennt. Wie Grande erklärte, waren die Suchtprobleme Millers ein wesentlicher Grund für die Trennung. Wenige Wochen später baute er einen Autounfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss – sie gab ihre Blitzverlobung mit Comedian Pete Davidson bekannt.

Jetzt veranlasste Millers plötzlicher Tod viele Fans dazu, in sozialen Netzwerken seine Ex-Freundin dafür verantwortlich zu machen. Viele der beleidigenden Beiträge mit dem Hashtag „#ArianaKilledMac“ wurden inzwischen gelöscht. Zunächst schwieg die Sängerin, dann postete sie wortlos ein Foto von Mac Miller, das sie vermutlich selbst gemacht hat. Die Kommentarfunktion ist ausgestellt – das Bild wurde aber schon millionenfach geliket.

Auch andere Stars reagieren auf den tragischen Tod des HipHop-Künstlers. Elton John widmete ihm bei einem Konzert einen Song und sagte: „Mac, wo immer du auch bist, ich hoffe, du bist jetzt glücklich.“

Elton John dedicates Don’t Let The Sun Go Down On Me to Mac Miller: “Mac, wherever you are, I hope you’re happy now” 😢 pic.twitter.com/oJHNfVFqdz

— Maeve McDermott (@maeve_mcdermott) September 9, 2018