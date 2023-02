Rebel Wilson spricht über Gewichtsklausel in „Pitch Perfect“-Vertrag

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Rebel Wilson hat behauptet, ihr Vertrag zur Film-Reihe „Pitch Perfect“ habe ihr verboten, abzunehmen. In der Filmkomödie verkörperte sie die Rolle der „Fat Amy“.

Empfehlung der Redaktion Diese 10 Schauspieler machen auch Musik

Die 42-Jährige sprach im „Call Her Daddy“-Podcast von Alex Cooper über ihren Gewichtsverlust. Sie habe gewartet, bis die Dreharbeiten abgeschlossen waren und dann damit angefangen. „Ich konnte nicht viel Gewicht verlieren, weil es in den Verträgen für diesen Film stand“, so die Schauspielerin. Sie habe unterzeichnet, dass sie ihr Gewicht hält. „Man durfte nicht abnehmen – ich glaube, es waren nicht mehr als 4,5 Kilogramm, die man ab- oder zunehmen durfte.“

Wilson ergänzte: „Ich habe lang darüber nachgedacht, dass ich gerne gesünder leben möchte. Ich wurde aber in die Rolle der dicken, lustigen Freundin gedrängt.“ Sie liebe diese Rollen und die Charaktere, die sie verkörperte, jedoch wollte sie „mehr machen“. „Ich hatte das Gefühl, dass man als dickes Mädchen einfach mehr in eine Schublade gesteckt wird.“

Der erste Film der „Pitch Perfect“-Trilogie erschien im Jahr 2012, fünf Jahre später kam der letzte Teil in die Kinos. Im Jahr 2020 begann die Schauspielerin ein Diätprogramm. Sie wolle neben der körperlichen Gesundheit auch an ihrem mentalen Wohlbefinden arbeiten: „Es ist nicht so, dass ich abnehmen und auf eine bestimmte Zahl kommen will. Es geht um mehr als das. Es geht darum, mental damit umzugehen, warum ich zu viel gegessen habe.“