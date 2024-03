Rebel Wilson verrät: Sie hatte mit 35 Jahren zum ersten Mal Sex

Rebel Wilson will anderen Menschen mit einem privaten Detail aus ihrem Leben Mut machen: Die Schauspielerin hat verraten, dass sie mit 35 zum ersten Mal Sex hatte – und sie habe sich lange dafür geschämt, in jüngeren Jahren keine intimen Erfahrungen gesammelt zu haben.

Die heute 44-jährige Australierin offenbart dies in ihrer Autobiografie „Rebel Rising“, die am 02. April erscheinen wird. Den Release hat sie zum Anlass genommen, dem US-Magazin „People“ schon vorab ein paar exklusive Details über ihre Lebensgeschichte zu verraten. „Die Leute können warten, bis sie bereit sind, oder warten, bis sie etwas reifer sind“, so Wilson. „Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen.“

Rebel Wilson: „Ich war eine Spätzünderin“

Nicht jeder müsse seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren, betont die Schauspielerin. Dennoch bezeichnet sie sich auch als „Spätzünderin“ – in der Vergangenheit und besonders als Jugendliche sei sie Fragen rund um das Thema Sex aus dem Weg gegangen, da es ihr peinlich gewesen sei. Deshalb habe sie sogar ihren besten Freund angelogen und einst behauptet, mit 23 Jahren erstmals Sex gehabt zu haben – „nur um den Fragen aus dem Weg zu gehen“.

„Wenn ich 20 Jahre später geboren worden wäre, hätte ich wahrscheinlich meine Sexualität mehr erforscht“, mutmaßt Rebel Wilson. Erst nach dem Tod ihres Vaters habe ein neuer Denkprozess für sie begonnen, sodass sie sich ihren Gefühlen stellen konnte. Dadurch entwickelten sich auch Gefühle für eine Frau. Wilson ist heute mit der Fashion- und Schmuckdesignerin Ramona Agruma verlobt. Im November 2022 bekam das Paar ihr erstes Kind. Tochter Royce Lillian kam mithilfe einer Leihmutter auf die Welt.

Memoiren von Rebel Wilson: Sacha Baron Cohen bekommt sein Fett weg

Bekannt ist auch bereits, dass Rebel Wilson in ihren Memoiren über Sacha Baron Cohen sprechen wird. Dieser soll sich am Set der 2016er Komödie „Grimsby“, alias „Der Spion und sein Bruder“, so danebenbenommen haben, dass er Wilson nur als „Arschloch“ in Erinnerung blieb und nun auch so seinen Weg in ihr Buch fand.