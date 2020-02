RHCP: Flea über Kobe Bryant – „Er war jemand, den wir alle geliebt haben“

Als erster Frau in der Geschichte des Grammys gelingt es Billie Eilish, alle vier wichtigen Preise an einem Abend zu gewinnen.

Die 62. Verleihung der Grammys am Sonntag (26. Januar) im Staples Center in Los Angeles stand ganz im Zeichen einer (sehr jungen) Frau: Billie Eilish. Als erster Frau in der Geschichte der Verleihung gelang es ihr, alle vier wichtigen Grammys (Big Four Awards) an einem Abend zu erhalten. Ihr Debüt "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" wurde als bestes Album des Jahres ausgezeichnet, für ihren Hit „Bad Guy" gab es Grammys in den Kategorien „beste Aufnahme des Jahres“ und „Song des Jahres“ - zudem wurde die Sängerin als beste Newcomerin geehrt. Die Big Four wurden zuvor erst einmal…