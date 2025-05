Josh Klinghoffer , ehemaliger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers , kürzlich mit Pearl Jam auf Tournee, hat am Mittwoch einen Deal akzeptiert. So verhindert er eine Gefängnisstrafe. Und kann Vorwürfe auszuräumen, er habe versehentlich einen Fußgänger angefahren und getötet, weil er beim Autofahren die Vorfahrt missachtete.

Strafe und Auflagen für Klinghoffer

Josh Klinghoffer erschien vor einem Gericht in Alhambra, Kalifornien. Er bekannte sich nicht schuldig im Sinne der Anklage wegen fahrlässiger Tötung ohne grobe Fahrlässigkeit. Er wurde zu einem Jahr Bewährungsstrafe und 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Außerdem muss er einen Fahrsicherheitskurs absolvieren. Und eine noch festzulegende Entschädigung zahlen, wie die Richterin Rosa Fregoso aus Los Angeles County mitteilte.

Tödlicher Unfall im März 2024 in Los Angeles

Die Staatsanwaltschaft hatte im August letzten Jahres Anklage gegen Klinghoffer erhoben, nachdem sich am 18. März 2024 der tödliche Unfall ereignet hatte. Laut Behördenangaben fuhr der 45-jährige Klinghoffer einen schwarzen GMC Yukon aus dem Jahr 2022, als sein Fahrzeug den Fußgänger Israel Sanchez auf einem Zebrastreifen erfasste. Der 47-jährige Sanchez wurde noch am selben Tag in einem Krankenhaus für tot erklärt. Als Todesursache wurde stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt.

Nachdem Klinghoffer am Mittwoch sein Plädoyer abgegeben hatte, verlas ein Staatsanwalt eine Warnung vor abgelenktem Fahren. „Wenn Sie weiterhin abgelenkt fahren und dadurch jemand getötet wird, können Sie wegen Mordes angeklagt werden“, sagte der Staatsanwalt. Klinghoffer sagte, er habe verstanden.

Emotionale Aussage der Tochter des Opfers

Ashley Sanchez, die einzige Tochter des Opfers, brach in Tränen aus, als sie vor Gericht eine Opferaussage machte. „Mein Vater war ein außergewöhnlicher Großvater für meine [Kinder]“, sagte sie am Mittwoch. „Seine Abwesenheit hat eine unersetzliche Lücke in unserem Leben hinterlassen.“

Ashley rang um Fassung und sagte, ihr Vater sei „das Herz unserer Familie“ gewesen. Sie lobte seine Leidenschaft für das Kochen und Malen sowie seine „einzigartige Gabe, seine Lieben zu beruhigen“. „Seine Mahlzeiten waren mehr als nur Essen. Sie waren Ausdruck seiner Liebe und Fürsorge“, sagte sie.

Tiefe Traumatisierung durch Klinghoffers Handlungen

An Klinghoffer gewandt sagte Ashley, seine Handlungen hätten ihr „ein tiefes und bleibendes Trauma“ zugefügt. Sie bezeichnete den Tod ihres Vaters als „vermeidbaren Verlust, der meine Familie erschüttert hat“.

Die Familie von Sanchez reichte im Juli letzten Jahres eine Klage wegen fahrlässiger Tötung und Fahrlässigkeit gegen Klinghoffer ein. Und behauptete, er habe zum Zeitpunkt des Unfalls mit seinem Handy telefoniert und ein Auto ohne Kennzeichen gefahren. In der Klage wurde Klinghoffer vorgeworfen, „wahrscheinlich abgelenkt gewesen zu sein“. Und „erst gebremst oder abgebremst zu haben, nachdem er den tödlichen Aufprall verursacht hatte“.

Fortgang des Zivilverfahrens

Im Januar lehnte ein Richter den erneuten Versuch der Familie ab, in diesem Fall Strafschadenersatz zu fordern. Zum zweiten Mal entschied der Richter, dass die gegen Klinghoffer vorgebrachten Anschuldigungen nicht den Grad einer „vorsätzlichen und bewussten Missachtung“ der Sicherheit anderer erreichten. Eine Anhörung in dem Zivilverfahren ist für den 1. Juli angesetzt.