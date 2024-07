Josh Klinghoffer, ehemaliger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers und Live-Allround-Musiker von Pearl Jam, sieht sich mit einer gerichtlichen Klage konfrontiert. Bei einem Vorfall im März dieses Jahres soll er angeblich einen Fußgänger überfahren und getötet haben. Ihm droht eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung des Fußgängers; Klinghoffer habe den Mann mit seinem Auto überfahren.

Die Klage wurde beim Los Angeles County Superior Court von einer Frau namens Ashley Sanchez eingereicht. Sie sei die Tochter des Fußgängers Israel Sanchez und behauptet, dass der 44-jährige Klinghoffer am Nachmittag des 18. März mit einem schwarzen GMC Yukon an der Ecke West Main Street und Meridian Avenue in Alhambra, Los Angeles unterwegs war. Klinghoffer bog an der Kreuzung links ab, während der 47-jährige Israel Sanchez auf dem markierten Zebrastreifen ging. Ashley Sanchez fordert Schmerzensgeld.

„Der Fußgänger wurde über den Asphalt geschleudert und/oder geschleift, wo er ein stumpfes Kopftrauma erlitt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes auf dem Bürgersteig lag“, heißt es in der Klage. Sanchez wurde um 17:28 Uhr im Huntington Hospital in Pasadena für tot erklärt.

Hatte Klinghoffer nicht gebremst oder verlangsamt?

„Das Video des Vorfalls zeigt, dass der Angeklagte Josh Adam Klinghoffer nicht bremste oder verlangsamte, bis er Israel Sanchez tödlich traf, was darauf hindeutet, dass der Angeklagte wahrscheinlich abgelenkt fuhr“, heißt es in der Klage weiter. „Dieses schreckliche Ergebnis war vorhersehbar und zeigt eine vorsätzliche Missachtung der Rechte und der Sicherheit anderer.“

Klinghoffers Anwalt, Andrew Brettler, sagte, „es war ein tragischer Unfall“. „Nachdem Josh diesen Fußgänger auf der Kreuzung angefahren hatte, hielt er sofort an, stoppte das Auto, rief den Notruf und wartete, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen“, sagte Brettler in einer Erklärung gegenüber der „Los Angeles Times“. „Natürlich kooperiert er mit der Polizei während der Verkehrsuntersuchung. Dies war ein rein tragischer Unfall“.

In der Klage wurde kein Betrag für das geforderte Schmerzensgeld genannt. Zuletzt befand Josh Klinghoffer sich mit seinen Freunden von Pearl Jam auf Welttournee.