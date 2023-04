Die Red Hot Chili Peppers mit Josh Klinghoffer an der Gitarre, hier live auf dem New York Comedy Festival 2017

Drei Jahre ist es her, dass die Red Hot Chili Peppers ihren Gitarristen Josh Klinghoffer entlassen haben. Dies geschah nicht ohne Grund – schließlich ersetzte Klinghoffer kein Geringerer als John Frusciante, der legendäre Gitarrist, mit dem den Peppers 1991 mit „Blood Sugar Sex Magik“ der Durchbruch gelang. Seitdem veröffentlichte die Band mit „Unlimited Love“ und „Return Of The Dream Canteen“ (beide 2022) zwei neue Alben.

Im brasilianischen Podcast „5 Notas“ sagte Klinghoffer nun, dass er fände, die Band hätte „mit ihm coolere Musik gemacht“, wie „Exclaim“ zuerst berichtete. Die teilweise noch unveröffentlichten Songs der Band mit ihm an der Gitarre seien schlichtweg besser. Klinghoffer hatte „Return Of The Dream Canteen“ nicht einmal bis zum Ende hören können. Klinghoffer fügte hinzu, dass er nur sehr ungern negativ über Musik anderer Menschen spreche. Er sei aber „geschockt“ gewesen, als er das neue Chili-Peppers-Album gehört habe.

Tiefe Liebe für John Frusciante

Um die Wogen ein wenig zu glätten, sprach der 43-jährige Gitarrist über die Möglichkeit, Konzerte mit John Frusciante zu spielen. Die beiden hatten 2004 das gemeinsame Album „A Sphere In The Heart Of Silence“ veröffentlicht. Sie haben zwar keinen wirklichen Kontakt mehr, sagte Klinghoffer. Dennoch habe er „enorme Liebe“ für Frusciante. Er verehre Frusciante als einen seiner Lieblingsmusiker und -songwriter.

Die Red Hot Chili Peppers veröffentlichten zwei Studioalben mit Josh Klinghoffer als Gitarrist. „I’m With You“ (2011) stieg in den deutschen Charts auf Platz 1 ein und erreichte Platin. „The Getaway“ (2016) erreichte Platz 2 in den deutschen Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet.

Seit seinem Ausstieg tritt Klinghoffer unter anderem als Live-Musiker mit Pearl Jam auf.