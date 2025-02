350 Millionen Dollar für Musikkatalog der Red Hot Chili Peppers

Die Red Hot Chili Peppers planen ihren Musikkatalog für rund 350 Millionen Dollar zu verkaufen. Davon berichtete am Mittwoch (19. Februar) „Billboard“. Der Geldregen käme zu den rund 140 Millionen Dollar hinzu, die das Musik-IP-Investment- und Song-Management-Unternehmen Hipgnosis Songs der Band bereits für die Veröffentlichungsrechte an ihrer Musik im Jahr 2021 gezahlt hat.

Laut „Billboard“ besitzen die Red Hot Chili Peppers die Rechte an allen 13 Studioalben und anderen Veröffentlichungen, die bei Warner Music erschienen sind. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, ob dies auch für die ersten vier Alben der Band gilt, die von EMI veröffentlicht wurden.

Zunächst wurde in der Branche gemutmaßt, die Red Hot Chili Peppers hätten schon einen Deal mit der Warner Music Group abgeschlossen. Das wurde aber bisher noch nicht offiziell bestätigt. „Billboard“ schätzt, dass die Musiker neben der grundsätzlichen Einnahme von 350 Millionen Dollar für den Musikkatalog jährlich etwa 26 Millionen Dollar an zusätzlichen Einnahmen durch den Verkauf erzielen könnten.

Red Hot Chili Peppers in einer Liga mit Bruce Springsteen

Zusätzlich zu den 140 Millionen Dollar, die sich die Band bereits von Hipgnosis gesichert hat, könnten die Red Chili Peppers dann insgesamt fast 500 Millionen Dollar für ihr gesamtes Musikerbe erhalten. Damit stießen sie in dem seit Jahren anhaltenden Wettbewerb um die Sicherung und zukünftige Neuvermarktung von Musik in die Dimension von Bruce Springsteens Werk vor. Dessen Musikkatalog wurde 2021 für 500 Millionen Dollar an Sony Music verkauft, während Pink Floyd kürzlich 400 Millionen Dollar von Sony Music erhielten.

Das sind alles vergleichsweise Peanuts für die Summe, die angeblich Queen mit dem Verkauf ihres Musikkatalogs und zahlreicher anderer Vereinbarungen einnehmen konnten. Sony Music blätterte angeblich 1,27 Milliarden Dollar für das Gesamtpaket hin, das wohl auch Merchandisingrechte enthält.

Zuletzt machten die Red Hot Chili Peppers mit ihrem Auftritt bei der Olympia-Abschlussfeier auf sich aufmerksam. Sie spielten am Strand in Los Angeles ihren Song „Can’t Stop“ und feierten damit die kommenden Olympischen Spiele in der Stadt im Jahr 2028.