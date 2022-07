Red Hot Chili Peppers live in Köln 2022: Tickets, Anfahrt und Wetter

Am heutigen Dienstag (5. Juli 2022) spielen die Red Hot Chili Peppers im Rahmen ihrer Welt-Tour im RheinEnergieSTADION in Köln. Bei uns gibt es alle Infos zu der Show im Überblick.

Empfehlung der Redaktion Red Hot Chili Peppers: Chad Smith ehrt verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins Red Hot Chili Peppers auf Tour Ihre Welt-Touren führt die Chili Peppers weltweit in 32 Städte. Sie begann am 4. Juni im Estadio La Cartuja in Sevilla und führt die Band am 5. Juli nach Köln. Als weitere Destinationen sind unter anderem Paris, Hamburg, Los Angeles, Chicago und New York vorgesehen, bevor die Tour am 18. September in Arlington, Texas endet. Auf der diesjährigen Tournee feiern die Red Hot Chili Peppers die Wiedervereinigung mit dem Gitarristen John Frusciante. Dementsprechend können sich die Fans auf besonders energiegeladene Konzerte mit vielen Hits der Band aus Los Angeles freuen. Comeback von John Frusciante Frusciante war von 1988 bis 1992 und von 1998 bis 2008 als Gitarrist der Red Hot Chili Peppers tätig. In dieser Periode veröffentlichten die Musiker gemeinsam einige ihrer bekanntesten Alben, darunter „Californication“, „By The Way“ und „Stadium Arcadium“. Doch 2008 wollte sich Frusciante auf seine Solo-Karriere konzentrieren und verließ die Gruppe. Für ihn engagierten die Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer. Einlass und Konzertbeginn Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Gegen 20 Uhr dürfte das Konzert mit den Support-Acts beginnen. Als Vorbands haben sich die Chili Peppers Hochkaräter gesichert. Es sind der Rapper A$AP Rocky und der Bassist und Musikproduzent Thundercat am Start.

Tickets

Es gibt noch Tickets für die Show im RheinEnergieSTADION. Auf der offiziellen Website des Veranstaltungsortes findet ihr alle Informationen.

Anfahrt

Das RheinEnergieSTADION erreicht Ihr auch ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am besten nutzt Ihr die Straßenbahnlinien 1 und 7 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) oder die S-Bahnlinien S12 und S19. Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt am RheinEnergieSTADION. Südlich des RheinEnergieSTADION fährt die Straßenbahnlinie 7. Von der der Haltestelle „Stüttgenhof“ erreicht Ihr dann den Veranstaltungsort zu Fuß.

Zudem könnt Ihr den kostenlosen Shuttle Service zum Stadion nutzen. Von der Haltestelle „Haus Vorst/Marsdorf“ bringt ein Bus die Konzertgäste ab 16 Uhr zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf in der Nähe des Stadions. Darüber hinaus stehen für alle, die mit dem PKW anreisen, stehen 7.500 Stellplätze rund um das Stadion zur Verfügung.

Wetter

Am 5. Juli 2022 erwarten Euch eine leichte Wolkendecke und sommerliche Temperaturen von 24 Grad. Bei einer frischen Brise ergeben sich ab 18 Uhr gute Bedingungen für die Show. Im Verlauf des Abends sinkt die Temperatur bis auf 17 Grad – die Regenwahrscheinlichkeit steigt von 44% am Abend auf 71% in der Nacht. Es schadet also nicht, eine Regenjacke mitzunehmen.

Europa-Termine der Welt-Tournee

05.07. Köln, RheinEnergieSTADION

08.07. Paris, Stade de France

09.07. Paris, Stade de France

12.07. Hamburg, Volksparkstadion