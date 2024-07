Aufgaben

We want you

Redakteur für die Digital-Redaktion ROLLING STONE & MUSIKEXPRESS (m/w/d)

Du konzipierst und übernimmst eigenverantwortlich die Umsetzung relevanter News-Artikel und Formate

Du redigierst Beiträge von externen Autor:innen und bringst diese in eine SEO-optimierte Form

Du pflegst und gestaltest Dein Netzwerk

Du behältst den Überblick über die Nachrichtenlage

Du entwickelst selbständig Themen und Ideen

Du optimierst Deine Artikel für SEO

Du recherchierst und verfasst eigene Geschichten, die Du für Online & Social Media optimal aufarbeitest

Du bringst Dich und Deine Ideen in unser redaktionelles Team ein

Qualifikation

You are a

Digital-Journalist mit Leidenschaft für Musik und popkulturelle Themen

Du schreibst gerne, brennst für popkulturelle Themen, hast eine ausgeprägte Leidenschaft für (Pop-)Musik und kannst auf ein fundiertes Musikwissen zurückgreifen

Du überzeugst mit Deiner journalistischen Erfahrung in einer Digital-Redaktion oder als freier Online-Redakteur

Du bist sicher in der deutschen Rechtschreibung, sprichst flüssig Englisch, hast eine schnelle Auffassungsgabe und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf

Du weißt, welche Themen bewegen und für unsere Marken Rolling Stone und Musikexpress relevant sind

Du interessierst Dich auch für Filme und Serien, Politik und Gesellschaft, Gadgets und Lifestyle – Du blickst also gerne mal über den Musiktellerrand hinaus

Du bringst Offenheit und Interesse an KI-Themen mit und hast bestenfalls auch schon erste Erfahrungen mit KI im redaktionellen Umfeld gemacht

Du weißt, auf welche Handgriffe es ankommt, damit Deine Artikel und Stories durch SEO auch bei Suchmaschinen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen

Du bist auf Social Media-Plattformen zuhause und kennst die Mechanismen um Deine Beiträge auch auf Kanälen wie Facebook, Instagram und WhatsApp erfolgreich zu pushen

Du bist bereit bei großen Ereignissen, Events oder an besonders Themen-reichen Tagen neben den sogenannten Kernarbeitszeiten auch mal die Extra-Meile zu gehen

Benefits:

Ein Büro Mitten im Herzen von Berlin Kreuzberg

30 Tage Urlaub pro Jahr

Interne und externe Weiterbildungs-Angebote

Moderne Hardware, wie einem MacBook, das Du auch privat nutzen kannst

Bewirb Dich jetzt mit folgenden Unterlagen:

Motivationsschreiben

Tabellarischen Lebenslauf

Arbeitszeugnissen

Aussagekräftigen Arbeitsproben

Richte Deine Bewerbung an:

bewerbung@rollingstone.de

Deine Ansprechpartner für Rückfragen: