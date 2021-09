Reeperbahn Festival 2021: So sieht das komplette Programm aus

Mittwoch (22. September)

Mittwoch, 22.09.2021 – 12:00 Uhr

KUNSTVEREIN IN HAMBURG | PROOF OF STAKE

ARTSEXHIBITION

KUNSTVEREIN IN HAMBURG

Empfehlung der Redaktion Reeperbahn Festival 2021: International geprägtes Line-Up steht

KLOSTERWALL 23, 20095 HAMBURG

MI, 22.09.2021 12:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 13:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 13:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 14:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

MUSIC MAKERS PLAYGROUND

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

(IN)BETWEEN | MUSIC & GRAPHICS

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ANIMATIONSERIES2000 | HUMAN SIMULATOR ZW°70

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

CHRISTIAN HEIDEMANN | SOUL PAULI

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

DIE PARLAMENTE DEN VIELEN

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FUTURE PLAYGROUND | INTERACTIVE EXHIBITION

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FLATSTOCK | GIGPOSTER SHOW

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

JEANNINE PLATZ | THE VOICE ON MY SKIN

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

MEIN KIEZ

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

POETOMAT

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

VIVA CON AGUA ARTS | FARAWAY FRIENDS

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 14:00 Uhr

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 14:30 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 16:00 Uhr

EISEN, STAHL UND IRIDIUM

WORD, ARTSTALK

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 16:00 – 17:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SOME SPROUTS

MUSICINDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 16:15 – 16:45 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SEX, GEWALT & ROCK’N’ROLL

WORDTALK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 16:45 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 17:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 17:00 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

BLUES, BLUGI UND BLUGUITAR

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 17:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

DESTINATION ART | GALLERY HOPPING IN DER NEUSTADT

ARTSGUIDED TOUR

SPIELBUDENPLATZ/INFODESK

SPIELBUDENPL. 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 17:00 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

NANA ADJOA

MUSICINDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 17:45 – 18:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

WU-LU

MUSICINDIE, PUNK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 17:45 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 18:00 Uhr

MELTING PALMS

MUSICINDIE, ROCK

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:00 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

OPENING SHOW

WORDSHOW

STAGE OPERETTENHAUS

SPIELBUDENPLATZ 1, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:00 – 19:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

JEALOUS

MUSICPUNK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:15 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

HAEVN

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:20 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

PRIYA BASIL | IM WIR UND JETZT – FEMINISTIN WERDEN

WORDTALK

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 18:20 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

DRAB CITY

MUSICINDIE

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:40 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

BUNTSPECHT

MUSICFOLK, INDIE

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FINN RONSDORF

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

MESKEREM MEES

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

BRUCKNER

MUSICINDIE, POP

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 18:45 – 19:45 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 19:00 Uhr

ALICE SARA OTT

MUSICCLASSICAL

BAHNHOF PAULI (KLUBHAUS ST. PAULI)

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:00 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ATZUR

MUSICINDIE, POP

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

OSKA

MUSICSINGER-SONGWRITER

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ROOSMARIJN

MUSICFOLK, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

WEZN

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SOUL KIDS

FILMDOCUMENTARY

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:00 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

AVA VEGAS

MUSICPOP

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

LISA WANLOO

MUSICFOLK, INDIE

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

MOLA

MUSICINDIE, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ARP FRIQUE

MUSICFUNK, JAZZ

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FORTUNA EHRENFELD

MUSICINDIE

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

TALK SHOW

MUSICPUNK, ROCK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 19:45 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 20:00 Uhr

KIMMORTAL

MUSICHIP-HOP/RAP, SINGER-SONGWRITER

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:00 – 20:40 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

THE ACADEMY OF TONE

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SILLY BOY BLUE

MUSICINDIE, POP

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SCHOOL OF ZUVERSICHT

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

C’EST KARMA

MUSICINDIE, POP

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:20 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

LUZIUS SCHULER

MUSICCLASSICAL, CONTEMPORARY

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 20:20 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

KIAN SOLTANI

MUSICCLASSICAL

BAHNHOF PAULI (KLUBHAUS ST. PAULI)

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:30 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ANAIIS

MUSICPOP

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

LUKE NOA

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

YUKNO

MUSICINDIE

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

BLANKS

MUSICINDIE, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FLORENCE ARMAN

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

FLEKS

MUSICINDIE, PUNK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

KOMFORTRAUSCHEN

MUSICELECTRONIC/LIVE, LIVE

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 21:00 Uhr

ARVID NERO

MUSICFOLK, INDIE

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 21:00 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

LONELY SPRING

MUSICPOP, ROCK

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 21:00 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

DAGOBERT

MUSICPOP

DRAUSSEN IM GRÜNEN

TIERGARTENSTRASSE, 20355 HAMBUR

MI, 22.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

KADAVAR

MUSICROCK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

JOY DENALANE

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

STAGE OPERETTENHAUS

SPIELBUDENPLATZ 1, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 21:00 – 22:15 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

THE CLOCKWORKS

MUSICINDIE, PUNK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 21:45 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Mittwoch, 22.09.2021 – 22:00 Uhr

HANIA RANI & DOBRAWA CZOCHER

MUSICCLASSICAL, CONTEMPORARY

BAHNHOF PAULI (KLUBHAUS ST. PAULI)

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:00 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

GADDAFI GALS

MUSICHIP-HOP/RAP

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

JEREMIAS

MUSICINDIE, POP

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

KID FRANCESCOLI

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

NAIMA JORIS

MUSICJAZZ, R’N’B/SOUL

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

NÚRIA GRAHAM

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

OPENING SHOW

WORDSHOW

/

,

MI, 22.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ANNELIE

MUSICCLASSICAL, POP

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 22:10 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

ÄTNA (ELECTRONIC LIVE SET)

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

BSÍ

MUSICINDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

NANA ADJOA

MUSICINDIE

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SOME SPROUTS

MUSICINDIE

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SHELTER BOY

MUSICINDIE

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

IMMORTAL ONION

MUSICELECTRONIC/LIVE, JAZZ

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

POOL

MUSICINDIE, POP

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

SHARKTANK

MUSICHIP-HOP/RAP, INDIE

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

MI, 22.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

THE COOL QUEST

MUSICHIP-HOP/RAP, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

TOMMA INTET

MUSICINDIE, ROCK

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

UMME BLOCK

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

MI, 22.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: MITTWOCH

Donnerstag (23. September)

Donnerstag, 23.09.2021 – 10:00 Uhr

PHOTOPIA HAMBURG | SHARE YOUR VISION

ARTSEXHIBITION, INSTALLATION

PHOTOPIA HAMBURG

MESSEPLATZ 1, 20357 HAMBURG

DO, 23.09.2021 10:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 12:00 Uhr

CHRISTOH

MUSICHIP-HOP/RAP, R’N’B/SOUL

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 12:00 – 12:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

KUNSTVEREIN IN HAMBURG | PROOF OF STAKE

ARTSEXHIBITION

KUNSTVEREIN IN HAMBURG

KLOSTERWALL 23, 20095 HAMBURG

DO, 23.09.2021 12:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 13:00 Uhr

ARP FRIQUE

MUSICFUNK, JAZZ

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 13:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 13:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 14:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MUSIC MAKERS PLAYGROUND

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

(IN)BETWEEN | MUSIC & GRAPHICS

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ANIMATIONSERIES2000 | HUMAN SIMULATOR ZW°70

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

CHRISTIAN HEIDEMANN | SOUL PAULI

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DIE PARLAMENTE DEN VIELEN

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

FUTURE PLAYGROUND | INTERACTIVE EXHIBITION

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

FLATSTOCK | GIGPOSTER SHOW

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

JEANNINE PLATZ | THE VOICE ON MY SKIN

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MEIN KIEZ

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

POETOMAT

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

VIVA CON AGUA ARTS | FARAWAY FRIENDS

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LAMILA

MUSICFOLK, INDIE

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:30 – 14:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

HAEVN

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 13:45 – 14:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 14:00 Uhr

DISCOVERY ZONE

MUSICELECTRONIC/LIVE

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 14:00 – 14:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THE WORLD OF VINTAGE GUITARS | FENDER DAY

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 14:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

NANA ADJOA

MUSICINDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 14:30 – 15:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 14:30 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 15:00 Uhr

C’EST KARMA

MUSICINDIE, POP

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 15:00 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SIAMESE ELEPHANTS

MUSICINDIE, ROCK

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 15:00 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BLANKS

MUSICINDIE, POP

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 15:15 – 15:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

JOPLYN

MUSICELECTRONIC/DJ

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 15:45 – 16:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 16:00 Uhr

REMME

MUSICPOP

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:00 – 16:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THE HANGED MAN

MUSICINDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:15 – 16:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ROMC

MUSICR’N’B/SOUL

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:30 – 17:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

VIAH

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:30 – 17:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THALIA THEATER | GRM BRAINFUCK

ARTSPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:45 – 17:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MAJA GÖPEL | MUSIKALISCHE EINLADUNG FÜR EINEN NACHHALTIGEN WANDEL

WORDSHOW, TALK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:45 – 17:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

WEVAL II

MUSICELECTRONIC/LIVE

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 16:45 – 17:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 17:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 17:00 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DIANA GOLDBERG

MUSICPOP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 17:00 – 17:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DANCINGBEASTS | DADDY

ARTSPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 17:00 – 17:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DESTINATION ART | GALLERY HOPPING IN DER NEUSTADT

ARTSGUIDED TOUR

SPIELBUDENPLATZ/INFODESK

SPIELBUDENPL. 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 17:00 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SHARKTANK

MUSICHIP-HOP/RAP, INDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 17:45 – 18:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 18:00 Uhr

JAZZBOIS

MUSICHIP-HOP/RAP, JAZZ

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:00 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MOLA

MUSICINDIE, POP

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:00 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SHELTER BOY

MUSICINDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:15 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

GLAUQUE

MUSICELECTRONIC/LIVE, HIP-HOP/RAP

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:30 – 19:10 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ML BUCH

MUSIC

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:30 – 19:10 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

POTZBLITZ | 31+1 LIEBESERKLÄRUNGEN AN MEINEN LIVECLUB

WORDTALK

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:30 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SURVIVING COMICS | EINZELKÄMPFER*INNEN ODER POPKOLLEKTIVE

WORDTALK

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 18:30 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BLANKS

MUSICINDIE, POP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ELIS NOA

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MAY THE MUSE

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

OSKA

MUSICSINGER-SONGWRITER

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ST. LUNDI

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MAVI PHOENIX

MUSICHIP-HOP/RAP, INDIE

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 18:45 – 19:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 19:00 Uhr

NIKLAS LIEPE

MUSICCLASSICAL

LOCATION: TBA

ADRESSE: TBA

DO, 23.09.2021 19:00 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

EUGENIA POST MERIDIEM

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

IUMA

MUSICPOP

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THOMAS MEILSTRUP

MUSICLIVE, SINGER-SONGWRITER

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SUMMER OF SOUL

FILMDOCUMENTARY

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:00 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

FO SHO

MUSICHIP-HOP/RAP

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SCHOOL OF ZUVERSICHT

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ANTJE SCHOMAKER

MUSICPOP

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LOS BITCHOS

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 19:45 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 20:00 Uhr

ARP FRIQUE

MUSICFUNK, JAZZ

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:00 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ANNA LEONE

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:00 – 20:45 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

YDEGIRL

MUSIC

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:10 – 20:50 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DILLON

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:10 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

VEPS

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

RAGNHILD HEMSING

MUSICCLASSICAL

LOCATION: TBA

ADRESSE: TBA

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

FINN RONSDORF

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

PVA

MUSICELECTRONIC/LIVE, PUNK

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

RO BERGMAN

MUSICINDIE, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SUZANE

MUSICPOP

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THALA

MUSICINDIE, POP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

THE GOLDEN DREGS

MUSICINDIE

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

TWO LANES

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

FLØRE

MUSICINDIE, POP

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

HÅN

MUSICINDIE, POP

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LINUS BRUHN

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

MACHIAVELLI | RAP & POLITIK

WORDTALK

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 20:40 – 21:40 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LOLA YOUNG

MUSICPOP

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 20:50 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 21:00 Uhr

THE CASTLE

MUSICJAZZ, ROCK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 21:00 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

JEREMIAS

MUSICINDIE, POP

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

KEEP DANCING INC

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 21:45 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

COMMUNIONS

MUSICINDIE

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 21:50 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Donnerstag, 23.09.2021 – 22:00 Uhr

ROBERT NEUMANN

MUSICCLASSICAL

LOCATION: TBA

ADRESSE: TBA

DO, 23.09.2021 22:00 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BRUCKNER

MUSICINDIE, POP

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

JUPITER JONES

MUSICINDIE, ROCK

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LATTEO

MUSICELECTRONIC/DJ

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS

MUSICPOP

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

NO ORDINARY MAN

FILMDOCUMENTARY

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:00 – 23:30 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BETTEROV

MUSICINDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

DINO BRANDÃO

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LUWTEN

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LIE NING

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

PIPPA

MUSICINDIE, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SWUTSCHER

MUSICCOUNTRY, PUNK

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

LAMBERT

MUSICCLASSICAL

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:15 – 23:15 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BEE BEE SEA

MUSICINDIE, PUNK

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:20 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

BODDY

MUSICFUNK, INDIE

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

TOCHTER

MUSICLIVE, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

ILIRA

MUSICPOP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

RED MOON

MUSICINDIE, POP

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

SHISHI

MUSICINDIE, ROCK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

DO, 23.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: DONNERSTAG

Freitag (24. September)

Freitag, 24.09.2021 – 09:00 Uhr

WELCHE PARTEI PASST ZU DIR? DAS QUIZ ZUR BUNDESTAGSWAHL

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 09:10 – 09:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

RAP SKILLS 101

WORDHIP-HOP/RAP, WORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 09:30 – 12:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

WAHLALTER ABSENKEN!

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 09:45 – 10:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 10:00 Uhr

OUR DAILY SOAP

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 10:00 – 12:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

PHOTOPIA HAMBURG | SHARE YOUR VISION

ARTSEXHIBITION, INSTALLATION

PHOTOPIA HAMBURG

MESSEPLATZ 1, 20357 HAMBURG

FR, 24.09.2021 10:00 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SOCIAL MEDIA UND SPACEHEY | VON DATENSCHUTZ, SELBSTBESTIMMUNG UND KREATIVER FREIHEIT

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 10:25 – 10:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 11:00 Uhr

GEIMPFT GETESTET GENESEN | GEDULDIG GESUND GENERVT?

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 11:15 – 11:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 12:00 Uhr

KUNSTVEREIN IN HAMBURG | PROOF OF STAKE

ARTSEXHIBITION

KUNSTVEREIN IN HAMBURG

KLOSTERWALL 23, 20095 HAMBURG

FR, 24.09.2021 12:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FILMSCREENING | MASEL TOV COCKTAIL

WORDINDIE, SHORT FILM

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 12:15 – 12:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ILIRA

MUSICPOP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 12:40 – 13:10 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE DEVIL’S TRADE

MUSICFOLK, SINGER-SONGWRITER

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 12:45 – 13:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 13:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 13:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 14:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

HANAU, 19. FEBRUAR 2020 | WIE WEITER NACH EINEM RASSISTISCHEN ANSCHLAG?

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 15:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SAMPLING FÜR (ABSOLUTE) BEGINNER

WORDHIP-HOP/RAP, WORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 15:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MUSIC MAKERS PLAYGROUND

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

(IN)BETWEEN | MUSIC & GRAPHICS

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ANIMATIONSERIES2000 | HUMAN SIMULATOR ZW°70

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

CHRISTIAN HEIDEMANN | SOUL PAULI

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DIE PARLAMENTE DEN VIELEN

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FUTURE PLAYGROUND | INTERACTIVE EXHIBITION

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FLATSTOCK | GIGPOSTER SHOW

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

JEANNINE PLATZ | THE VOICE ON MY SKIN

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MEIN KIEZ

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

POETOMAT

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

VIVA CON AGUA ARTS | FARAWAY FRIENDS

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FLOKATI BEACH: BOYS WILL BE BOYS – DEFINIERE MÄNNLICHKEIT!

WORDLIVE, PANEL

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 13:05 – 13:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 14:00 Uhr

BLACK SEA DAHU

MUSICFOLK, INDIE

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 14:00 – 14:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LAKEWOOD ROADSHOW

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 14:00 – 15:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ONBOARDING | ZWEI LEBEN FÜRS SKATEBOARD

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 14:10 – 14:50 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

JAZZBOIS

MUSICHIP-HOP/RAP, JAZZ

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 14:15 – 14:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DER ELEFANT IM RAUM | PODCAST

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 14:30 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 15:00 Uhr

THE WORLD OF VINTAGE GUITARS | GIBSON DAY

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 15:00 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

CHECKST DU?! WIE ES IST, JUNG UND FAME ZU SEIN

WORDHIP-HOP/RAP, LIVE

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 15:15 – 15:55 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LUZIUS SCHULER

MUSICCLASSICAL, CONTEMPORARY

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 15:20 – 15:50 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

KOLLEKTIVA | FOLLOW ME FREELY

ARTSPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 15:30 – 16:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

BOHEMIAN BETYARS

MUSICFOLK, PUNK

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 15:45 – 16:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 16:00 Uhr

TALOULA

MUSICINDIE, R’N’B/SOUL

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 16:15 – 16:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SOUAD

FILMFEATURE FILM

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

FR, 24.09.2021 16:30 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

(IN)BETWEEN | STUDIO DUMBAR

ARTSTALK

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 16:45 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DIANA KINNERT | DIE NEUE EINSAMKEIT – UND WIE WIR SIE ALS GESELLSCHAFT ÜBERWINDEN

WORDTALK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 16:45 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 17:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:00 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE NEW MADNESS

MUSICROCK

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:00 – 17:45 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SOUL PAULI | DIE FÜHRUNG

ARTSGUIDED TOUR

SPIELBUDENPLATZ/INFODESK

SPIELBUDENPL. 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:00 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

CYRIL CYRIL

MUSICFOLK, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:10 – 17:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ROBOT KOCH

MUSICCLASSICAL, ELECTRONIC/LIVE

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:20 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ST. ARNAUD

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:20 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ROTE MÜTZE RAPHI

MUSICHIP-HOP/RAP

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:45 – 18:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LAURA LEE & THE JETTES

MUSICINDIE

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 17:45 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 18:00 Uhr

DOPHA

MUSICINDIE, POP

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:00 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ŞEYDA KURT | RADIKALE ZÄRTLICHKEIT – WARUM LIEBE POLITISCH IST

WORDTALK

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 18:10 – 19:10 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

(IN)BETWEEN | PIA GRAF

ARTSTALK

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:15 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FAMOUS

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:15 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LEA KAIB AKA LIBERIARIUM | LOVE WITH PRIDE

WORDTALK

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:20 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

GINA ETÉ

MUSICINDIE, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:30 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

OLMO

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:30 – 19:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

L’ECLAIR

MUSICFUNK, ELECTRONIC/LIVE

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:30 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

AMILLI

MUSICINDIE, POP

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 18:40 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ALBERTINE SARGES

MUSICINDIE

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

AUCKLAND

MUSICINDIE, ROCK

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

FLORENCE ARMAN

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LASSE MATTHIESSEN

MUSICINDIE, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 19:00 Uhr

AWA KHIWE

MUSICHIP-HOP/RAP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

KOLLAPSE

MUSICHEAVY METAL, ROCK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MIESHA AND THE SPANKS

MUSICPUNK, ROCK

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MEREDI

MUSICCLASSICAL

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

RAUSCH (.)

MUSICCLASSICAL, CONTEMPORARY

BAHNHOF PAULI (KLUBHAUS ST. PAULI)

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SCHMYT

MUSICHIP-HOP/RAP, POP

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE BREAKFAST CLUB

MUSICPOP

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ÄTNA X NDR BIGBAND

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

ELBPHILHARMONIE

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT 1, 20457 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SCOTT MATTHEW

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

DRAUSSEN IM GRÜNEN

TIERGARTENSTRASSE, 20355 HAMBUR

FR, 24.09.2021 19:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE SPARKS BROTHERS

FILMDOCUMENTARY

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:00 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

JUPITER JONES

MUSICINDIE, ROCK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:15 – 20:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SWUTSCHER

MUSICCOUNTRY, PUNK

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

CRUCCHI GANG

MUSICINDIE

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

HAWEL / MCPHAIL

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:45 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ANNIE TAYLOR

MUSICINDIE, ROCK

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 19:50 – 20:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 20:00 Uhr

THALIA THEATER | GRM BRAINFUCK

ARTSPERFORMANCE

THALIA THEATER

ALSTERTOR, 2, 20095 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MAARJA NUUT

MUSICCONTEMPORARY, ELECTRONIC/LIVE

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 20:10 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

PILLOW QUEENS

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

TALOULA

MUSICINDIE, R’N’B/SOUL

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

EDWIN ROSEN

MUSICINDIE

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 20:20 – 20:55 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

M.BYRD

MUSICINDIE

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:20 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ILIRA

MUSICPOP

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MIA MORGAN

MUSICPOP

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MULAY

MUSICPOP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MAY THE MUSE

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SPOON & THE FORKESTRA

MUSICINDIE, ROCK

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SHELLY PHILLIPS

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

JAMES BKS

MUSICHIP-HOP/RAP, JAZZ

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:30 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MARÍ

MUSICFOLK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:40 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

AVA VEGAS

MUSICPOP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ADAM CARPELS

MUSICELECTRONIC/LIVE

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SLOW DOWN MOLASSES

MUSICINDIE, ROCK

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SEBASTIAN KNAUER

MUSICCLASSICAL

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 21:00 Uhr

KOLLEKTIVA | FOLLOW ME FREELY

ARTSPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 21:00 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

GOLDROGER

MUSICHIP-HOP/RAP

DRAUSSEN IM GRÜNEN

TIERGARTENSTRASSE, 20355 HAMBUR

FR, 24.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

TIM FREITAG

MUSICINDIE

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 21:10 – 21:40 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

WEVAL II

MUSICELECTRONIC/LIVE

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 21:30 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE HANGED MAN

MUSICINDIE

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 21:45 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 22:00 Uhr

BALBINA

MUSICINDIE, POP

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

MAVI PHOENIX

MUSICHIP-HOP/RAP, INDIE

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

SARAH MCCOY

MUSICR’N’B/SOUL

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

TRÜMMER

MUSICINDIE, PUNK

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

WILLIAM FITZSIMMONS

MUSICFOLK, INDIE

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

ANOTHER SKY

MUSICINDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

KATY J PEARSON

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

LEOPOLD

MUSICPOP

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

NINA CHUBA

MUSICHIP-HOP/RAP, POP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE ENTREPRENEURS

MUSICROCK

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

YARD ACT

MUSICINDIE, PUNK

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

BLVTH

MUSICHIP-HOP/RAP, POP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DARIO LESSING

MUSICCLASSICAL, INDIE

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

KIMMORTAL

MUSICHIP-HOP/RAP, SINGER-SONGWRITER

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

STÖJ SNAK

MUSICFOLK, PUNK

THOMAS READ

NOBISTOR 10, 22767 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

THE HOWL & THE HUM

MUSICINDIE, POP

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

YN

MUSICHIP-HOP/RAP, ROCK

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

DANITSA

MUSICREGGAE

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

TAHARA

FILMFEATURE FILM

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

FR, 24.09.2021 22:30 – 23:55 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Freitag, 24.09.2021 – 23:00 Uhr

RY X FEATURING KAISER QUARTETT AND THE BERLIN SINGERS COLLECTIVE

MUSICSINGER-SONGWRITER

ELBPHILHARMONIE

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT 1, 20457 HAMBURG

FR, 24.09.2021 23:00 – 00:15 UHR FESTIVALTAG: FREITAG

Samstag (25. September)

Samstag, 25.09.2021 – 10:00 Uhr

DIE GVL FÜR KÜNSTLER*INNEN

WORDWORKSHOP

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 10:00 – 10:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

HOW TO DO: INTERVIEW | DER WEG ZUM BESTEN (KÜNSTLER*INNEN)INTERVIEW IST GAR NICHT SO STEINIG

WORDWORKSHOP

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 10:00 – 11:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

PHOTOPIA HAMBURG | SHARE YOUR VISION

ARTSEXHIBITION, INSTALLATION

PHOTOPIA HAMBURG

MESSEPLATZ 1, 20357 HAMBURG

SA, 25.09.2021 10:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 11:00 Uhr

CAREER KILLER VS. KILLER CAREER | EINE DISKUSSION AUS ERSTER HAND ÜBER SCHRITTE UND FEHLTRITTE BEI DER ENTWICKLUNG EINER MUSIKKARRIERE

WORDPANEL

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 11:00 – 11:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DAS MUSIKUNIVERSUM | WER MIT WEM, WARUM UND WAS IST MIT DEM GELD?

WORDWORKSHOP

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 11:15 – 12:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 12:00 Uhr

KUNSTVEREIN IN HAMBURG | PROOF OF STAKE

ARTSEXHIBITION

KUNSTVEREIN IN HAMBURG

KLOSTERWALL 23, 20095 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MUSIC MAKERS PLAYGROUND

ARTS

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

(IN)BETWEEN | MUSIC & GRAPHICS

ARTSEXHIBITION, INSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ANIMATIONSERIES2000 | HUMAN SIMULATOR ZW°70

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

CHRISTIAN HEIDEMANN | SOUL PAULI

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIE PARLAMENTE DEN VIELEN

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

FUTURE PLAYGROUND | INTERACTIVE EXHIBITION

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

FLATSTOCK | GIGPOSTER SHOW

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

JEANNINE PLATZ | THE VOICE ON MY SKIN

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MEIN KIEZ

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

POETOMAT

ARTSINSTALLATION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

VIVA CON AGUA ARTS | FARAWAY FRIENDS

ARTSEXHIBITION

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

THE FUTURE OF SONGWRITING & PRODUCING IS FEMALE!

WORDPANEL

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:15 – 13:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MENTAL HEALTH IN MUSIC: SPOTLIGHT ON | EINBLICKE IN DIE ARBEIT DES MIM-VERBANDES ZU SICHTBAREN UND UNSICHTBAREN KRISEN- UND POST-KRISEN THEMEN

WORDTALK

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 12:40 – 13:25 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 13:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 13:00 – 13:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIE ETWAS ANDERE BERUFSBERATUNG: WIE WIRD MAN (EIN*E GUTE*R) MUSIKJOURNALIST*IN?

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 13:00 – 13:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIGITALES MUSIKMARKETING AN DER POPAKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG

WORDTALK

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 13:30 – 14:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

IT’S GETTING HOT IN HERE! MUSIKINDUSTRIE VS. KLIMAKRISE – AKTIV HANDELN STATT NUR REAGIEREN

WORDWORKSHOP

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 13:45 – 14:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 14:00 Uhr

DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION & INDEPENDENT MUSIKLANDSCHAFT 2021

WORDTALK

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 14:00 – 15:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

PROTOTYPEN FÜR DAS KLASSISCHE KONZERT DER ZUKUNFT?

WORDTALK, WORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE/ NEO HOUSE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 14:05 – 14:50 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

(IN)BETWEEN | DIE FÜHRUNG

ARTSGUIDED TOUR

FESTIVAL VILLAGE / ARTS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 14:15 – 14:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

POP BRAUCHT KEINE SCHULE

WORDPANEL

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 14:45 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIE GESCHICHTE VON DER RETTUNG DES KLIMAS | EINE UTOPIE FÜR DAS REEPERBAHN-FESTIVAL 2036 (KLIMAERWÄRMUNG INKLUSIVE)

WORDTALK

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 14:50 – 15:35 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 15:00 Uhr

HEDDA MAE

MUSICPOP

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 15:00 – 15:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LIVE-PODCAST „DIE BOSS“: EIN GESPRÄCH ÜBER WEIBLICHE KARRIEREN IN DER MUSIKBRANCHE

WORDTALK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 15:30 – 16:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

FINDING YOUR CREATIVE FLOW | GET INSPIRED AND EXPLORE THE CREATIVE PROCESS WITH THE ARTISTS MELL G AND JOPLYN

WORDWORKSHOP

SCHMIDTCHEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 15:55 – 16:40 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 16:00 Uhr

M.BYRD

MUSICINDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 16:00 – 16:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KREATIVARBEIT IM MUSIKVERLAG | SONGWRITER, MUSIC SUPERVISOR, A&R- UND SYNC-TEAM IM ZUSAMMENSPIEL

WORDPANEL

SCHMIDT THEATER

SPIELBUDENPLATZ 27-28, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 16:00 – 16:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

THE WORLD OF VINTAGE GUITARS

WORDWORKSHOP

FESTIVAL VILLAGE / MUSIC MAKERS PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 16:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

SISTERS WITH TRANSISTORS

FILMDOCUMENTARY

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

SA, 25.09.2021 16:30 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 17:00 Uhr

RADIOBALLETT | KÖRPERFUNKKOLLEKTIV

WORDPERFORMANCE

FESTIVAL VILLAGE/ FUTURE PLAYGROUND

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 17:00 – 17:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ANTJE SCHOMAKER

MUSICPOP

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 17:00 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

STEFANIE HEMPEL’S BEATLES-TOUR

ARTSGUIDED TOUR

SPIELBUDENPLATZ/INFODESK

SPIELBUDENPL. 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 17:00 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

JADA

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 17:20 – 18:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

WHT?!

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

HASPA FILIALE

REEPERBAHN 70, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 17:30 – 18:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BOUNDARIES

MUSICROCK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 17:45 – 18:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 18:00 Uhr

ALICE PHOEBE LOU

MUSICR’N’B/SOUL, SINGER-SONGWRITER

ELBPHILHARMONIE

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT 1, 20457 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:00 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KEIN POETRY SLAM

WORDTALK

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:00 – 19:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ANCHOR 2021 | THE AWARD SHOW

WORDSHOW

ST. PAULI THEATER

SPIELBUDENPLATZ 29-30, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:00 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

OLMO

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:15 – 18:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DEAD STAR TALK

MUSICROCK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:15 – 19:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ZUKUNFT SCHREIBEN | WIE KLINGT DIE GEGENWARTSLITERATUR NEXT.0?

WORDTALK

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 18:15 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

RANGLEKLODS

MUSICELECTRONIC/LIVE, POP

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:30 – 19:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

K.ZIA

MUSICR’N’B/SOUL

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:40 – 19:20 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BLUE LAB BEATS

MUSICJAZZ

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:40 – 19:25 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KEEP DANCING INC

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MÁNI ORRASON

MUSICPOP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

THALA

MUSICINDIE, POP

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 18:45 – 19:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 19:00 Uhr

NABIHAH IQBAL

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:00 – 19:35 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DOPHA

MUSICINDIE, POP

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 19:00 – 19:40 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BLACK SEA DAHU

MUSICFOLK, INDIE

DRAUSSEN IM GRÜNEN

TIERGARTENSTRASSE, 20355 HAMBUR

SA, 25.09.2021 19:00 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

NICO

FILMFEATURE FILM

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:00 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KLEBE

MUSICSINGER-SONGWRITER

HASPA FILIALE

REEPERBAHN 70, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:10 – 19:50 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIE P

MUSICHIP-HOP/RAP

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:15 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BALBINA

MUSICINDIE, POP

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:15 – 20:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ALBERTINE SARGES

MUSICINDIE

KNUST / LATTENPLATZ

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:30 – 20:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

DIE HÖCHSTE EISENBAHN

MUSICINDIE, POP

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MIA MORGAN

MUSICPOP

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 19:30 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

JOHN MOODS

MUSICINDIE, POP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:45 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

THE PALE WHITE

MUSICROCK

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 19:45 – 20:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 20:00 Uhr

THALIA THEATER | GRM BRAINFUCK

ARTSPERFORMANCE

THALIA THEATER

ALSTERTOR, 2, 20095 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

FRANCIS OF DELIRIUM

MUSICINDIE, ROCK

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

REMME

MUSICPOP

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:15 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

SCOTT MATTHEW

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:15 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

GOLDROGER

MUSICHIP-HOP/RAP

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:20 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

NAND

MUSICPOP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:20 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BETTEROV

MUSICINDIE

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 20:25 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LAURA LEE & THE JETTES

MUSICINDIE

FESTIVAL VILLAGE / FRITZ BÜHNE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

BAYUK

MUSICINDIE, POP

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MILLIE TURNER

MUSICPOP

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:10 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

AJIMAL

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

HEDDA MAE

MUSICPOP

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

NINA CHUBA

MUSICHIP-HOP/RAP, POP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:30 – 21:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

GOSS

MUSIC

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

QUARRY

MUSICINDIE, POP

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:40 – 21:20 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

SCHORL3

MUSICINDIE, POP

HASPA FILIALE

REEPERBAHN 70, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:45 – 21:45 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LAYLA

MUSICHIP-HOP/RAP

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 20:50 – 21:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 21:00 Uhr

ISOLATION BERLIN

MUSICINDIE

DRAUSSEN IM GRÜNEN

TIERGARTENSTRASSE, 20355 HAMBUR

SA, 25.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

NIKLAS PASCHBURG

MUSICCLASSICAL, CONTEMPORARY

ELBPHILHARMONIE

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT 1, 20457 HAMBURG

SA, 25.09.2021 21:00 – 22:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

JOACHIM FRANZ BÜCHNER BAND

MUSICINDIE

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 21:30 – 22:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MUFF POTTER

MUSICROCK

ARTE CONCERT STAGE

HEILIGENGEISTFELD, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 21:30 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MIND ENTERPRISES

MUSICELECTRONIC/LIVE

MOLOTOW / BACKYARD

NOBISTOR 14, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 21:45 – 22:30 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 22:00 Uhr

THE SCREENSHOTS

MUSICINDIE, PUNK

GRUENSPAN

GROSSE FREIHEIT 58, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

TOM ODELL

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

ST. MICHAELIS KIRCHE

ENGLISCHE PLANKE 1, 20459 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

WILLIAM FITZSIMMONS

MUSICFOLK, INDIE

IMPERIAL THEATER

REEPERBAHN 5, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:00 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ALL WE ARE

MUSICINDIE, POP

HEADCRASH

HAMBURGER BERG 13, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:10 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

CASPER CLAUSEN

MUSICINDIE

ST. PAULI-KIRCHE

PINNASBERG 80, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:10 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KING HANNAH

MUSICINDIE

NOCHTSPEICHER

BERNHARD-NOCHT-STRASSE 69, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 22:10 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

WEVAL II

MUSICELECTRONIC/LIVE

MOJO CLUB

REEPERBAHN 1, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:10 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

JUNO FRANCIS

MUSICELECTRONIC/LIVE, INDIE

MOLOTOW / CLUB

NOBISTOR 14, 22767 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LUI HILL

MUSICPOP

SPIELBUDE XL

SPIELBUDENPLATZ, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LIE NING

MUSICPOP, R’N’B/SOUL

KNUST

NEUER KAMP 30, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

LUKE NOA

MUSICINDIE, SINGER-SONGWRITER

HÄKKEN

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

MULAY

MUSICPOP

GRÜNER JÄGER

NEUER PFERDEMARKT 36, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

SCHLINDWEIN

MUSICELECTRONIC/LIVE

RESONANZRAUM

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

TRIXSI

MUSICINDIE, ROCK

UEBEL & GEFÄHRLICH

FELDSTRASSE 66, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 22:15 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

KONVENT

MUSIC

INDRA

GROSSE FREIHEIT 64, 20359 HAMBUR

SA, 25.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

STANOVSKY

MUSICPOP, SINGER-SONGWRITER

UWE

SPIELBUDENPLATZ 21-22, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:20 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

ROTE MÜTZE RAPHI

MUSICHIP-HOP/RAP

MOONDOO

REEPERBAHN 136, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:30 – 23:00 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

THE SCARY OF SIXTY-FIRST

FILMFEATURE FILM

ZEISE KINOS

FRIEDENSALLEE 7-9, 22765 HAMBURG

SA, 25.09.2021 22:30 – 23:55 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Samstag, 25.09.2021 – 23:00 Uhr

RY X FEATURING KAISER QUARTETT AND THE BERLIN SINGERS COLLECTIVE

MUSICSINGER-SONGWRITER

ELBPHILHARMONIE

PLATZ DER DEUTSCHEN EINHEIT 1, 20457 HAMBURG

SA, 25.09.2021 23:55 – 01:15 UHR FESTIVALTAG: SAMSTAG

Sonntag, 26.09.2021 – TBA

25 JAHRE KONTOR RECORDS | DAS JUBILÄUM

ARTSEXHIBITION

KONTOR GARAGE

REEPERBAHN 140, 20359 HAMBURG

SA, 25.09.2021 TBA FESTIVALTAG: SAMSTAG