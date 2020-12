Reeperbahn Festival: Anchor-Award-Doku gibt Blick hinter die Kulissen

Am 16. Oktober läuft auf Arte sowohl Philipp Jedickes Dokumentation „Chilly Gonzales: Shut Up and Play the Piano“ als auch das „The Gonzervatory“-Konzert des Grammy-Preisträgers.

Arte lädt am 16. Oktober 2020 zum „Chilly-Gonzales“-Themenabend ein: So gibt es um 23 Uhr zunächst Philipp Jedickes Dokumentation „Shut Up and Play the Piano“ sehen und direkt im Anschluss um 23.55 Uhr das „The Gonzervatory“-Konzert des Grammy-Preisträgers. „Shut Up and Play the Piano“-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ybx2pjUVuZ0 „Shut Up and Play the Piano“ erschien 2018 und beleuchtet Gonzales‘ Leben und Karriere mithilfe von Archivmaterial, Konzertaufnahmen und Interviews mit dem Künstler. Darin kommen neben dem Musiker selbst auch die deutsche Autorin Sibylle Berg, die beiden Popsängerinnen Leslie Feist und Peaches sowie der kanadische Rapper Drake zu Wort. https://www.youtube.com/watch?v=G2W_mW-ih9k „Chilly Gonzales presents: The Gonzervatory“ stellt…