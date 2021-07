Reeperbahn Festival findet wieder live und direkt statt

Erst vor wenigen Tagen hatten Rammstein gleich mehrere weitere Gigs für ihre (verschobene) Europa-Tournee im kommenden Jahr angesetzt.

Nachdem lange Zeit unklar war, wie es mit der Stadion-Tour von Rammstein wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weitergeht, werden nun zu den inzwischen komplett auf 2022 verschobenen Terminen zahlreiche Zusatzkonzerte angefügt. Nachdem zuletzt weitere Gigs für die Amerika-Reise der Band in den Verkauf gingen, gibt es nun nach einem ersten Zuschlag für Europa vor einigen Tagen nun erneut ein weiteres Konzert, damit auch alle Fans eine Chance haben, Rammstein zu sehen. Rammstein – Tour 2022: Zusatzkonzert in Prag Hinzu kommt ein zusätzlicher Auftritt in Prag am 16. Mai 2022. Der Start für die Europa-Tournee 2022 ist nur einen Tag vorher in…