Reese Witherspoon bestätigt: Staffel drei von „Big Little Lies“ ist „in Arbeit“

Nach Jahren der Spekulation hat Reese Witherspoon nun bestätigt, dass die dritte Staffel von „Big Little Lies“ offiziell „in Arbeit“ ist. Die Schauspielerin und Produzentin war in der „Tonight Show“ zu Gast, um den 25. Jahrestag von „Legally Blonde“ zu feiern, und nutzte die Gelegenheit, um einen Ausblick auf die neuen Folgen zu geben – die auf Liane Moriartys neuem Buch basieren sollen.

„Es ist auf jeden Fall in Arbeit“, sagte Witherspoon zu Moderator Jimmy Fallon, nachdem er etwas nachhaken musste. „Es erscheint im September ein neues Buch, und dann werdet ihr sehen, wo wir stehen. Wir arbeiten an der Serienadaption dieses Buchs. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es heißt ‚Big Little Truths‘? ‚One Giant Lie‘? ‚Giant Big Lies‘?“

Die erste Staffel von „Big Little Lies“ lief 2017 an. Neben Witherspoon spielten Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Laura Dern und Zoë Kravitz die Hauptrollen. 2019 folgte eine zweite Staffel mit Meryl Streep in einer Nebenrolle, die auf einer Novella basierte, die Moriarty eigens als Vorlage für das Drehbuch verfasst hatte.

Frühere Hinweise auf Staffel 3

Anfang des Jahres hatte Witherspoon gegenüber der „USA Today“ erklärt, das Team befinde sich in „frühen Gesprächen“ über eine weitere Staffel. „Die Kinder sind aufgewachsen, sie sind jetzt Teenager, es sind etwa zehn Jahre vergangen“, sagte sie über die Figuren. „Wie man sich vorstellen kann, hat das Erziehen von Kindern in diesem Alter so seine eigenen Herausforderungen.“

Auch Woodley ließ zuletzt aufhorchen. „Was ich darüber weiß: Es soll angeblich passieren“, sagte sie gegenüber „Deadline“. „Das ist alles, was ich weiß.“ Über die Besetzung fügte sie hinzu: „Ich liebe meine Mädels. Das ist es, was das Ganze so besonders macht. Wir sind füreinander da. Wir lieben uns und stehen zueinander – und außerdem macht es einfach riesigen Spaß, diese Charaktere zu spielen. Ich freue mich wirklich auf die dritte Staffel und auf die Möglichkeit, diese Frauen zehn Jahre später zu erkunden. Wir sind alle zehn Jahre älter. Die Kinder sind alle zehn Jahre älter. Sie sind eigentlich keine Kinder mehr, die meisten sind inzwischen Erwachsene. Die Vorstellung davon ist wirklich aufregend.“

Moriartys neuer Roman – eine Fortsetzung des 2014 erschienenen „Big Little Lies“ – trägt den Titel „Big Little Truths“ und erscheint in den USA am 25. August. Der Klappentext lautet: „Als ein Fremder damit beginnt, rund um die Schule herumzulungern und vermeintlich harmlose Fragen zu stellen, muss sich diese eng verbundene Gruppe von Frauen endlich den vollen Konsequenzen der großen kleinen Wahrheiten stellen, die sie ihren Kindern verschwiegen oder offenbart haben.“