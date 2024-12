Plant Robbert Eggers ein Remake von „Die Reise ins Labyrinth“?

„Die Reise ins Labyrinth“ mit David Bowie soll Insidern zufolge ein neues Reboot erhalten. Dafür sei Robert Eggers als Regisseur im Gespräch.

Handfester Vertrag zwischen Sony und Robert Eggers?

Nachdem seit vielen Jahren Spekulationen darüber herrschten, ob „Die Reise ins Labyrinth“ neu verfilmt werden oder eine Fortsetzung erhalten sollte, scheint es nun konkretere Pläne für das Projekt zu geben. „The InSneider“ berichtet, Eggers habe bei Sony Pictures bereits einen Vertrag unterschrieben. Zudem soll auch der isländische Drehbuchautor und Künstler Sigurjón Birgir Sigurðsson, besser bekannt als Sjón, daran arbeiten.

Als Produzentin soll Lisa Henson mit an Bord sein; an ihrer Seite wie auch schon bei Eggers „Nosferatu“ Chris Columbus. Für die Rolle des Koboldkönigs Jareth sei dem „The InSneider“ zufolge wohl Alexander Skarsgård in Aussicht gestellt. Jedoch wurden diese Pläne weder von einer der angeblich beteiligten Personen noch von Sony offiziell bestätigt.

Pläne für „Die Reise ins Labyrinth“-Fortsetzung schon öfter fehlgeschlagen

Bereits seit 2016 gab es verschiedene Berichte über einen zweiten Teil des „Die Reise ins Labyrinth“-Universums. So habe man zu diesem Zeitpunkt die „Guardians Of The Galaxy“-Autorin Nicole Perlman als Mitverantwortliche für das Projekt angedacht. Im Jahr darauf, 2017, war laut „NME“ von Fede Alvarez als Regisseur die Rede. Dieser stieg jedoch 2020 aus dem Filmprojekt aus.

Zuletzt sollte Scott Derrickson dann die Regie übernehmen. Auch die damalige Hauptdarstellerin Jennifer Connelly sollte zurück ans Set zurückkehren und erneut als Sarah zu sehen sein. Angesichts der neuen Gerüchte um die Verfilmung erscheint es allerdings unklar, ob Connelly noch immer für eine Fortsetzung oder ein Reboot eingeplant sein könnte.

Davon handelt der Film mit Bowie

„Die Reise ins Labyrinth“ kam 1986 auf die großen Leinwand und handelt von der 15-jährigen Babysitterin Sarah, die ihren kleinen Halbbruder Toby aus einem Kobold-Labyrinth retten muss. Andernfalls würde der Koboldkönig Jareth, gespielt von David Bowie, ihr Geschwisterteil in einen Kobold verwandeln. Die Regie führte damals der „Muppets“-Schöpfer Jim Henson. Auch George Lucas war an der Produktion beteiligt.