The Doors: Ikonisches Morrison-Hotel abgebrannt

Das Gebäude, in dem sich einst das Morrison Hotel befand – das auf dem ikonischen Cover des gleichnamigen Albums von The Doors aus dem Jahr 1970 zu sehen ist – wurde am Donnerstag durch ein Feuer in der Innenstadt von Los Angeles erheblich beschädigt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Dach des 110 Jahre alten, vierstöckigen, größtenteils leerstehenden Gebäudes stürzte jedoch ein. Das Morrison Hotel, das einst ein Hotel für Durchreisende war – als die Doors dort fotografiert wurden – stand seit über einem Jahrzehnt leer. Obwohl Obdachlose häufig in dem Gebäude hausten.

„Einige Obdachlose verließen das Gebäude“, sagte ein Sprecher des LAFD nach dem Brand am Donnerstag (über CBS News). „Wir haben Feuerwehrleute Bodenleitern an den Feuertreppen anbringen lassen. Weil sie sehen konnten, dass ein paar Leute zu den Feuertreppen kamen.“

„Es war ein tolles altes Holzgebäude“

Der Fotograf Henry Diltz, der Jim Morrison und seine Band im Hotel für das Albumcover fotografierte, sollte später die Morrison Hotel Gallery in New York mitbegründen. In einer Erinnerung an sein berühmtes Foto schrieb Diltz im Jahr 2020: „Wir waren in einem Obdachlosenheim in der Hope Street in Downtown LA. Die Doors hatten keine Erlaubnis zum Fotografieren. Also rannten sie schnell in die leere Lobby und setzten sich hinter das Fenster. Eine Filmrolle wurde belichtet, bevor wir aufgefordert wurden zu gehen.“

Nach der Nachricht vom Brand des Morrison Hotels schrieb Diltz in den sozialen Medien: „Es ist traurig zu hören, dass das ursprüngliche Morrison Hotel in der Innenstadt von LA gestern in Brand geraten ist. Es war ein tolles altes Holzgebäude. Mit vielen kleinen Zimmern im Obergeschoss, in denen Obdachlose und Trinker für 2,50 $ pro Nacht auf einer Pritsche ihren Rausch ausschliefen! Ich denke, das schöne Frontfenster mit der Aufschrift ‚Morrison Hotel‘ in roten Buchstaben war das Beste daran. Und The Doors fanden das auch!“

Trainingsraum der Feuerwehr

Das Gebäude wurde 2023 von der AIDS Healthcare Foundation gekauft. Einer gemeinnützigen Organisation, die es in bezahlbaren Wohnraum umwandeln will. Während die Entwicklung des Grundstücks fortgesetzt wurde, drangen Obdachlose jedoch weiterhin in das Gebäude in der Hope Street ein.

Ironischerweise wurde das leerstehende Gebäude in den letzten Jahren von der Feuerwehr als Trainingsraum genutzt, wie Associated Press berichtet.