Reunion der Smashing Pumpkins: Deshalb ist D’arcy Wretzky nicht dabei

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, was eine mögliche Wiedervereinigung der Smashing Pumpkins angeht! Keine Bestätigung. Keine Meldung in den sozialen Netzwerken. Bisher sind es alles nur Gerüchte. Trotzdem spielen sich schon jetzt einige Dramen ab, die sicher schon im Vorhinein hätten verhindert werden können.

Weiterlesen Foto-Leak: Diese Musiker sind bei der Smashing-Pumpkins-Reunion dabei Vier Musiker auf einem Bild – nur ein ehemaliges Bandmitglied fehlt. Geleakte Fotos von einem Fotoshooting zeigen zuletzt, wie die Band 2018 auftreten könnte. Zur Besetzung gehören demnach, neben Bandchef Billy Corgan, noch Schlagzeuger Jimmy Chamberlin sowie Gitarrist James Iha. Ebenfalls an Bord ist Corgan-Intimus Jeff Schroeder. Der ist eigentlich auch Gitarrist, womit die Pumpkins nun entweder drei Gitarristen im Ensemble hätten (was Corgan bei seinem Projekt Zwan schon durchzog), oder Schroeder wechselt an den Bass. Womit die Band erstmals keine Frau am Viersaiter hätte.

Corgan scheint noch immer sauer zu sein

Diese Rolle hatte einst D’arcy Wretzky. Bis 1999 war die heute 49-Jährige Teil der Band, die Smashing Pumpkins ersetzten sie aber auf Tour im Jahr 2000 durch Melissa Auf der Maur. Später gab Corgan an, dass Wretzkys Drogensucht der offizielle Grund für die Trennung war. Ein weiterer Einschlag zwischen den Musikern bedeutete allerdings die Weigerung der Musikerin, auf die Reunion-Pläne Corgans im Jahr 2005 zu reagieren. Auch wenn dieser noch im vergangenen Jahr erklärte, dass es zwischen den einstigen Gründungsmitgliedern keinen Stress mehr gebe, scheint der Sänger doch noch eine Rechnung mit Wretzky offen zu haben.

Am Montag (05. Februar) reagierte Corgan via Instagram auf die zuletzt geleakten Fotos der wiedervereinigten Gruppe und schoss dabei auf die ehemalige Bassistin. Bei der Erläuterung von Iha’s Rolle bei den Smashing Pumpkins sagte Corgan, er habe ihn nicht „gesehen, wie er seit ‚Machina‘ einen Bass angefasst hat (dabei hatte er einen großen Anteil daran, trotz der Behauptungen, dass eine gewisse ‚flaxen Saxxon‘ das getan habe; und wie man weiß, ist das, was geschrieben steht, offensichtlich FALSCH).

Eine kleine Übersetzung ist hier allerdings nötig: Corgan schreibt in seinem Post zwar nicht offensichtlich von D’arcy Wretzky, doch die Bezeichnung ‚flaxen Saxxon‘ (ein englisches Wortspiel, das einen chronischen Alkoholiker mit reichlich bizarren Charaktereigenschaften beschreibt) dürfte recht schnell klar machen, wer gemeint ist. Entscheidend aber ist wohl, dass der Sänger seiner einstigen Kollegin abspricht, ein wichtiger Teil in der Produktion des 2000 veröffentlichten Albums „Machina“ gewesen zu sein. Was davon nun stimmt und was nicht, wird wohl nicht so schnell geklärt werden können. Tatsache ist allerdings, dass Corgan ganz bewusst die Rolle von D’arcy Wretzky bei den Smashing Pumpkins herunterspielt.