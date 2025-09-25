Air

„The Virgin Suicides Redux“

Rhino/Warner (VÖ: 26.9.)

Der Coppola-Soundtrack der Franzosen in neuem Mix.

Nach dem Welterfolg von „Moon Safari“ legten Air im Jahr 2000 ein irreguläres Album vor: den Soundtrack für Sofia Coppolas Regiedebüt. Der bis heute letzte große Score einer Popband ausschließlich mit Neukompositionen. Eine Verneigung vor Fusion und Horror der 70er-Jahre, Pink Floyd, Beatles und die Progressive-Band Goblin im Sinn.

Passgenau für Coppolas Verfilmung von Jeffrey Eugenides’ Roman über Schwestern, die Suizid begehen. Der 2025er-Mix ist analog, dazu gibt es Demos und das Werk in Dolby Atmos. Vielleicht ihre beste Platte.

