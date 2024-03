Albert Hammond Jr. von den Strokes wird im April 44, der längst legendäre, von Großbritannien in die USA emigrierte Vater begeht im Mai seinen 80. Geburtstag. Davor veröffentlicht der Senior („It Never Rains In Southern California“, „The Free Electric Band“) sein Spätwerk. Das erste Album seit „In Symphony“ 2016; auch beim Schweizer Musical „Matterhorn“ hatte sich Hammond zwischen zeitlich verdingt.

Der in Berlin und Nashville entstandene Rückblick auf ein jahrzehntelanges Musikleben wird zur Genre-Tour: Rockiges, Folkiges, Americana und klassischer Rhythm & Blues. Die krachige Single „Don’t Bother Me Babe“ gibt die Richtung vor. Hier will es einer noch mal wissen! Das altersweise Statement eines Dauerbrenners.