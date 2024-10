Coldplay: „Moon Music“ mit Raketen-Verkauf in UK

Das am 04. Oktober erschienene neue Coldplay-Album „Moon Music“ ist – erwartbarerweise – auf der Insel ein Hit. In nur 72 Stunden konnte es sich bereits über 160.000 Mal verkaufen. Damit sind Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland und Will Champion auf dem besten Weg, mit ihrer zehnten Platte auch gleichzeitig ihr zehntes Nummer-eins-Studioalbum zu abzuliefern.

Außerdem ist „Moon Music“ laut „Official Charts“ die am schnellsten verkaufte britische LP seit Adeles „30“, die 2021 mit 261.000 Charteinheiten auf dem ersten Platz debütierte.

Aktuell hält noch immer Taylor Swift den Rekord für die weltweit am schnellsten verkaufte Platte des Jahres. So kam „The Tortured Poets Department“ in der ersten Woche auf 270.000 Einheiten. Noch bis Freitag, den 11. Oktober, haben Coldplay also Zeit die verbleibenden 110.000 Alben aufzuholen.

Christ Martin über das Ende von Coldplay

Ende September gab Chris Martin bekannt, wie es mit seiner Band weitergeht: Nach der zwölften Platte wolle man die Coldplay-Karriere (zumindest im Studio) beenden. Nach „Moon Music“ stehen für den Frontmann nur noch zwei Projekte auf der To-Do-Liste: „Es gibt noch eine weitere Sache, nämlich ein Musical. Das ist Album Nummer 11, aber das wird vielleicht erst nach Album 12 erscheinen, weil Musicals so lange brauchen, um animiert zu werden. Und dann [haben wir] ein Album namens ‚Coldplay‘, das das letzte ist. Ich denke, das wird ein Jahr zu spät kommen – ich weiß schon jetzt, dass es so kommt.“