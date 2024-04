Hannoveraner Punkerleben: „Ich will Liebe, ich will Bier/ Lokalrunde/ Davon gibt es nicht genug/ Lokalrunde“, so besingen Bärchen und die Milchbubis auf ihrem (nach 1980!) zweiten Album zentrale Themen.Die als Vorgruppe von Östro 430 gegründete Band, die nur eine LP, aber mit „Jung kaputt spart Altersheim“ den Slogan der deutschen Punkszene zustande gebracht hatte, verweigert sich mit 60 plus nach wie vor dem raffinierten Reimen („Du sagst: Sei doch bitte leise/ Doch ich hab heute eine Meise“), steht nicht auf Putzen („Überall Insekten sterben, nicht in meinem Bett/ Bettwanzenalarm!“) und hockt im DIY-Modus an der Theke.

Musikalisch wird ebenso standhaft auf wenigen Akkorden und Rhythmen herumgeschrabbelt – hübsch konsequent, aber mitunter etwas öde.