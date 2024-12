Wer bei A-cappella-Pop nur an die Flying Pickets oder Naturally 7, an putzig-mehrstimmige Versionen von Hits wie „Only You“ oder „Stayin’ Alive“ denkt, ist bei Kat Frankies A-cappella-Projekt B O D I E S glücklicherweise falsch. Hier verbinden sich acht Frauenstimmen zu einem einzigartigen Klangkörper, der betörend Soundlandschaften zwischen Minimal Music, Gregorianik Anleihen und Art-Pop entstehen lässt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwar tritt Frankies Stimme zwischen denen von Albertine Sarges, Barbara Greshake, Erika Emerson, Fama M’Boup, Liza Wolowicz, Tara Nome Doyle und Trinidad Doherty immer wieder in den Vordergrund – etwa in „All Of It“, „How To Be Your Own Person“ oder „Joan Didion“. Aber die emotional aufgeladenen Meisterwerke auf „B O D I E S“ sind dann am besten, wenn sie sich weit von den herkömmlichen Popstrukturen entfernen, wenn die Stimmen verschmelzen. Zum Beispiel in dem sich wunderbar langsam steigernden „Petrichor“, das Philip-GlassAssoziationen weckt, oder in „Wonder“, bei dem dieses eine Wort einen Harmoniekosmos erschafft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.