Als Zeichner und Maler möchte David Hedderman Akt und Porträt neu verorten. Seine Bilder zierten 2019 die Ausstellung „Don’t Scare Others With Your Desperation“ – ein Motto, das zumal für die warm einladende Musik des Wahlberliners aus Dublin gilt, wo mit kleiner Band samt Geige, Piano, Pedal Steel dieses Debüt entstand, unter anderem mit Conor O’Brien (Villagers), für den es „Heaven“ war, hinterm Drumkit zu sitzen für den alten Bandfreund (The Immediate). „From my bed I will rise and shine“, verspricht Hedderman („Blue Jeans“), und im Westcoast-Swinger „What We Do“ verlangt er: „Don’t make me your daddy.“ Im längeren „The Rolling Wave“ wird Verzweiflung zu Normalität. „Funny“ – aber unvermeidlich, wenn der Schrecken nicht gleich verschrecken soll?

