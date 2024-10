„Auf langen Wegen sieht man mehr/ Von Anfang an Longplayer“: Albumti­tel und erster Song geben vor, wo­rum es hier geht. Nicht der aktuellste heiße Scheiß, und nein, auch keine Moder­nisierung oder Neuerfindung. War­um sollten sich Die Fantastischen Vier neu erfinden? Sie sind ja gut, so wie sie sind. Seit 35 Jahren. Die Stuttgar­ter machen längst Musik, die jenseits von gestern und heute, von Hip­Hop oder Pop liegt. Wer hätte das gedacht, als sie damals mit „Die da!?!“ um die Ecke kamen?

Wenn jetzt ein neues Fantas-Album erscheint – dies ist ihr elftes, das erste seit sechs Jahren –, fühlt sich das ein bisschen wie ein Klassentreffen an: Ah, der Thomas D, mit dem man so schön rumphilosophieren kann! Da, der Smudo, immer noch der größ­te Schnacker! Guck mal, Michi Beck wird auch nicht älter, oder? Und wie heißt der nette Typ da drüben gleich wieder, das hab ich jetzt vergessen … Andy, stimmt. Jeder hat hier seinen festen Platz, gemeinsam sind sie un­schlagbar – und natürlich feiern sie sich selbst, das gehört zur Legen­denbildung dazu. Nur eben mit Witz: Wie sie sich in „Win Win Win“ iro­nisch selbst kategorisieren, das muss ihnen erst mal jemand nachmachen. Starkes Stück!

Die Fantas werden bleiben, solange sie können und wollen

Dazwischen wird es ernst, zum Bei­spiel bei der „Bestandsaufnahme“, und eigentlich ist „Aufhören“ mit all seiner Widersprüchlichkeit auch nicht lustig, aber dann doch: „Es ist ja nicht so, als wär’s uns egal/ …/ Als hät­ten wir nicht tausend Zweifel pro Jahr/ Doch ‚Aufhören‘: was war das noch mal?“ Alle zählen auf, womit jetzt Schluss ist, Fanfaren ertönen, eine reizende Melodie schleicht sich rein – die übliche bunte Fantas-Mischung eben. Langweilig wird es nicht, auch wenn das Album mit 16 Songs viel­leicht etwas zu lang geraten ist.

Am Ende löst sich alles im „Infer­no“ auf – und Thomas D sprech­singt: „Es ist die Zeit, die uns bleibt/ Erst dann wieder von Wert/ Wenn man be­greift, was es heißt/ Dass nichts wie­derkehrt.“ Die Fantas werden bleiben, solange sie können und wollen. Man muss sie einfach lieb haben.