Der Gesang schwebt körperlos über schweren Gitarren. Das Schlagzeug schleppt sich, kommt kaum voran. Verzerrte Noten biegen sich in der Luft, spiegeln sich, verklingen. Der Shoe­gaze des Quartetts aus L.A. war noch nie so abstrakt, so ätherisch entrückt. Wo sie früher bei aller Hingabe an sedierte ­Sounds auch immer Songs für den Mosh­pit geschrieben haben, verlangsamen die Beats per Mi­nute hier den Herzschlag.

Diese trügerisch beruhigenden Klangwelten besitzen eine ominöse Finsternis. Manchmal langweilen sie auch. Vielleicht muss man das Album besonders laut und besonders berauscht hören. Dennoch bleibt der Eindruck: Hier tritt diese tolle Band zum ersten Mal – ganz langsam, auf die Schuhe starrend – auf der Stelle.