Dass die Birmingham-Beaus nach vier Jahrzehnten so frisch und am richtigen Platz wirken! Immer schon haben sie Funk-Elemente und technische Neuerungen in ihre Songs eingebaut – und dabei nie die Melodien vernachlässigt. Die Rhythmusarbeit der Taylors hat sich zu einer der kongenialsten des Planeten entwickelt (vergleichbar mit jener von Queen).

„Invisible“ und „Anniversary“ grooven wie einst die Hits von „Seven And The Ragged Tiger“ (1983), „All Of You“ entfaltet sich mit den Visage-mäßigen weiblichen Backing Vocals zum eingängigsten Duran-Duran-Track seit Ewigkeiten, und „Give It All Up“, ein Duett mit Tove Lo, zeigt, dass diese Band auch in einem neuen, von Hyperpop überschwemmten Kosmos konkurrieren kann. (BMG/ADA/Warner)

Produziert wurde „Future Past“ von Giorgio Moroder, DJ Erol Alkan und Mark Ronson.

