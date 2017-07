In einem Text von Peter Glaser im Booklet heißt es: Rolf Dieter Brinkmanns Behauptung, auf Deutsch könne man nur denken, nicht singen, sei mit „Monarchie und Alltag“ widerlegt worden. Aber Peter Hein singt gar nicht. Auf der Rückseite der Platte steht noch immer: „Peter Hein – Stimme“. Hein skandiert, und das kann er richtig gut. Eine neue Zeitrechnung begann mit dem Album, weil 1980 war. Die Hälfte der deutschen Rockbands, die später kamen, verdanken sich neben englischen Punkgruppen und Ton Steine Scherben diesem Album. Weil es aber keine Band je besser machte als die Fehlfarben, ist „Monarchie und Alltag“ seit vielen Jahren als das beste deutsche Rock­album aller Zeiten kanonisiert.

50. Blumfeld: Testament der Angst (2001). Teile der Hornbrillen-Fraktion, die alles diskutieren musste, waren abgewandert, Jochen Distelmeyer machte weiter, mit klarsichtigem Depri-Folk, dem Blues zum Untergang und einem Abendlied von Hanns Dieter Hüsch.  Fotostrecke: Die 50 besten deutschen Alben aller Zeiten

Sie spielen wie ein Mann: Das ist nicht von Rolf Dieter Brinkmann, sondern von Wim Wenders, und er sagt das in dem Film „3 amerikanische LP’s“ über Creedence Clearwater Revival. Thomas Schwebel, Michael Kemner und Uwe Bauer spielten so. So vieles ist sprichwörtlich geworden, voran „Es geht vor­an“, das Stück, bei dem der Funk wobbelt und das Saxofon ein Fenster öffnet. Zu den 80er-Jahren. Die Sprichwörtlichwerdung hat zur Klassikerwerdung beigetragen: „Es liegt ein Grauschleier über der Stadt.“ Und: „Wir tanzten bis zum Ende zum Herzschlag der besten Musik/ Jeden Abend, jeden Tag/ Wir dachten schon, das ist der Sieg/ Die Coca-Cola-Sonne scheint aufs Neue auf den Glanz unserer Republik.“ Dergleichen wirkt heute nur abgeschmackt, weil es tausendfach variiert wurde.

Aber niemals kann „Paul ist tot“ variiert werden, das letzte Stück und das Meisterstück: „Was ich ­haben will, das krieg ich nicht/ Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht.“ Enigmatisch dieser ­eine Satz: „Paul ist tot, kein Freispiel drin.“ Der Song schwingt sich in acht Minuten zu einem Monster an Bass, schartigem Gitarrenspiel und Saxofon-Improvisation auf. „Ich will nicht, was ich seh/ Ich will, was ich erträume.“

Es ist ein Remaster, aber die Platte klingt genau wie vor Jahren. (Vertigo/Universal)