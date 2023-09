Fehlfarben im Porträt – jetzt Tickets für den ROLLING STONE Beach 2023 sichern

Aus Punk und Funk schuf die Band aus Düsseldorf und Wuppertal einen Stil, ohne den die Neue Deutsche Welle schwer vorstellbar wäre. Fehlfarben haben seit ihrer Gründung 1979 nur ein Problem: Ihr Debütalbum „Monarchie und Alltag“ (1980) ist so gut, dass es niemand übertreffen kann. Stücke wie „Ein Jahr (Es geht voran)“, „Paul ist tot“ und „Grauschleier“ waren das Gegengift zum spießbürgerlichen Einheitsbrei der alten Bundesrepublik. Seither zeigen Sänger Peter Hein und Co. immer mal wieder, dass sie bis heute nichts von ihrem rebellischen Sound eingebüßt haben, zuletzt auf der fabelhaften Platte „?0??“ (2022).

Alle bestätigten Bands im Überblick:

DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN