„The pur­pose of this eve­ning is sup­po­sed­ly to make some re­cor­dings of the Mothers live in per­son“, kündete der Chef gleich im ersten Set an. Die Intention war also klar, erklärte aber das überdrehte Treiben an diesem warmen Juliabend in L.A. nur teilweise. Neben Frühwerken wie „Me­mo­ries Of El Monte“ und dem damals nagelneuen „The Duke“ dominierten wilde Improvisationen das Geschehen im rappelvollen Club.

An die Öffentlichkeit gelangte davon allerdings nur wenig. Das holt jetzt die Super-­Deluxe-­Edition mit den kompletten drei Sets und fast fünf Stunden Spielzeit auf drei CDs bzw. fünf LPs nach. Letztere wurden, ebenso wie eine Doppel­-LP mit ausgewählten Highlights, bei Optimal auf Bio-Vinyl gepresst.