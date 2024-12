Auf Fritzi Ernsts zweitem Soloalbum geht es auf und ab. Oder besser: Es geht erst ab, dann auf. „Ich bin so dumm“, singt sie bei dem ebenso betitelten Lied, „ich hab’s verkackt.“ Da denkt man an all die dummen Sachen, die man selbst gemacht hat, und dann hat das Lied etwas Kathartisches. Dieses direkte Aufsagen, wie es ist, ist das Befreiende auf dieser Platte.

Ernsts Gesang ist oft mechanisch – und kann so sonderbarerweise sowohl Witz als auch Melancholie ausdrücken, etwa beim antihymnisch hymnischen Schlusslied „Märchen“. Die Songs auf „Jo-Jo“ sind aus Loops entstanden, die manchmal an die Neue Deutsche Welle erinnern, manchmal an Eighties-­Wave-­Pop. Schönes Cover: Ernst singt „Tears For Fears’ „Mad World“.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.