Längst schon geht es Gary Clark Jr. weniger ums Blues‑Solo als um Songwriting, Sounddesign und eine tiefe Verbeugung vor dem afroamerikanischen Musikerbe, zuletzt zu hören auf der wütenden USA‑Bestandsaufnahme „This Land“ von 2019. Auf diesem Album weicht die Wut einem spielerischen Gefühl. Clark tanzt mit der Gitarre und baut aus Rock‑Riffs, elektronischen Beats, Samples und HipHop‑ Haltung fantasievolle Songs, etwa beim dramatischen „This Is Who We Are“ (mit R&B‑Sängerin Naala).

Zwei Höhepunkte sind der mit Stevie Wonder geschriebene und performte Seventies‑Funk „What About The Children“ und der Jazz‑Funk „Funk Witch U“ mit George Clinton. Der Gipfel ist das neunminütige Latin-Epos „Habits“. Neugierig, entschlossen, soulful.