Das Beste aus den Jahren 1988 bis 1992 von einer Band, die viel mehr ist als nur „Hamburger Schule“. Bernadette La Hengst, Rebecca „Nixe“ Walsh, Knarf Rellöm, Mense Reents und Sonny Motor klingen mal wie B-52’s, mal wie The Jam oder Thee Headcoats, aber immer gibt es eine klar erkennbare Band-Identität. Dass das Private politisch ist, muss man bei Huah! nicht erwähnen, das erfährt man aus Songs wie „Was soll ich mit der Welt?“. Die Melodien sind Turbo-Ohrwürmer und der Gesang so leidenschaftlich wie bei den genannten Vorbildern.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 10/2025.