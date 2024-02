Nichts wie weg: Immer wieder sehnen sich Ron Huefnagels und Tom Sinke nach Sonne und Meer, verarbeiten mit Punkrock-Verve, Ratatatata-Gitarre und Schlagzeug-Gepolter ihre Jugend im Provinzkaff Emmerich, haben keine Probleme damit, erst in „Makramee“ von halb nackten Frauen zu träumen („Ich will dich im Bikini sehen“), um sich dann in „Chauvi“ über toxische Männlichkeit auszulassen („Kein anderes Geschlecht kostet mehr als der moderne Mann“).

In den 14 Songs erzählen Iedereen dann zwar noch von frühzeitigen Samenergüssen („Weißes Rauschen“), Tempolimit („Autofahren“) und einem Leben zwischen wunschlos und wohlstandskrank („Lila Regen“), aber kein Song hat musikalisch mehr zu bieten als Punkrock-Routine.