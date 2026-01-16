Imarhan
„Essam“
City Slang (VÖ: 16.1.)
Tuareg-Sound mit sanfter Sogwirkung.
Empfehlungen der Redaktion
Seit 2006 bastelt das algerische Quintett an einem Tuareg-Sound, der Lokaltraditionen hochhält, ohne sich der Welt zu verschließen. Wie auch im letzten Sommer klar wurde, als sich Damon Albarn zu Sänger/Gitarrist Sadam ans Klavier setzte für ein akustisches „Derhan N’Oulhine“. Dieser Track ist nun einer von zehn auf „Essam“.
Imarhan legen die sanft kreiselnde Melodie aufs Groove-Bett und fächeln ein paar Electro-Wölkchen dazu. Während „Tamiditin“ alles auf Atmosphäre reduziert und „Tin Arayth“ in Fast-Boogie-Ekstase gerät. So oder so entwickelt diese Musik oft einen einladenden Sog, dem nicht mal Polarforscher die kalte Schulter zeigen.
Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.
