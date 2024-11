Die kanadische Singer-Songwriterin hat für ihr siebtes Album ein il­lus­tres Musikerteam eingeladen, etwa Cass Mc­Combs an der ­Slide Gui­tar. Für den großen Mythos „Camelot“, der sich im Text als psychedelischer Traum herausstellt, wird kein großes Arsenal aufgefahren. Eine einsame Piano­ballade, sanft von einer Streicherspur begleitet, muss reichen für die „cir­cles in the crops and sky-­high geometry“.

Es gibt Tracks wie „Earth­song“ oder „Some Friends“ nur mit akustischer Gitarre und Jennifer Cas­tles fesselnder Stimme. Sie wechseln sich ab mit folkigen Uptempo-Nummern im Bandformat. „Blow­ing Kisses“ schraubt sich hoch zur großen Inszenierung, wiederum mit spartanischen Mitteln. Ein kleines Wunderwerk der Reduzierung.