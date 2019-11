ROLLING STONE Park 2019 live: Rock im Freizeitpark

Foto: Redferns, C Brandon. All rights reserved.

Am Freitag Headliner beim ROLLING STONE Park: The Specials

ROLLING STONE Park: So ist der Freitag

Euromausi

Auf den Hotelzimmerbetten grüßt nicht nur die kleinen Gäste die Euromausi, das Maskottchen des Europaparks. Ein chronisch gut gelauntes Nagetier. Verständlich: You can’t be sad in a Freizeitpark.

„Babylon Berlin“-Feeling

Einheizer spielt das Moka Efti Orchestra. Eigentlich „nur“ gegründet, um den abseitigen, allerdings aus nachvollziehbaren Gründen anachronistisch aufgeplusterten 20er-Soundtrack zu liefern, hat die Big Band ein Eigenleben nach der Serie (die bald fortgesetzt wird) entwickelt. Die Musiker wissen, was das Publikum hören will, natürlich das geisterhafte „Zu Asche, zu Staub“ (mit famosem Schlagzeugsolo), aber auch exaltierten Gipsy-Jazz und Balkan-Ausflüge. Manchmal etwas prätentiös, aber genau richtig, um hier in Stimmung zu kommen. Das Orchester schwebt vor allem über dem Boden mit drolligen Spielereien wie dem „Hollaender Mashup“. Eine eigenwillige Verneigung vor dem Filmkomponisten Friedrich Hollaender.

Startschuss für die zweite Nummer unseres Hausfestivals im Europa-Park Rust. Am Freitag sorgen The Specials und Maximo Park mächtig für Dampf. Blumfeld erinnern an ihre großen Songs der Vergangenheit. Keiner wird mehr Soul haben als Curtis Harding. Und sowieso sollte jeder, der hier ist (und sich nicht vom garstigen Wetter nerven lässt) den ewig wunderbaren Tom Liwa hören.