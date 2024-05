Auf seinem zweiten Album erforscht Sebastian Król die Liebe in ihrer persönlichen und politischen Dimension – der Künstler selbst nennt die Autorinnen bell hooks und Şeyda Kurt als Einfluss. Es geht nicht zuletzt um die eigene Schattenarbeit, ohne die Frieden nicht möglich ist. „Wenn in Hanau Glück zerschellt und in Kiew noch ’ne Bombe fällt“, singt der Hamburger, „hab ich genug gesehen von den Männern, denen was fehlt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Król hat in seiner Stimme eine Sensibilität ähnlich der von Gisbert zu Knyphausen, die Musik ist sehnsuchtsvoll sanfter Songwriter-Folk. Król arrangiert dazu weiche Bläser und lässt viel Raum, etwa im Outro von „Nur ein Schritt“, in dem das ganze Hoffen auf Verbindung und Trost in einen wundervollen Moment mündet.