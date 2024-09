Nein, sie muss nicht unbedingt so hoch oder so tief wie nur möglich singen, um Tiefgang und Gefühle am Ende einer Skala zu verdeutlichen. Nach einer unruhigen Zeit kehrt die Folk-Sängerin aus Bristol mit ordent­lich Rückenwind und ihrem dritten Album zurück.

Ihr Wunschproduzent Nathan Jen­kins alias Bullion setzte da­bei auf die Magie des Moments, denn hier gibt sich alles natürlich, nicht ge­wollt. Er verfeinerte Katys Sound mit leichten Electronic-Einfärbungen, ei­ner harmonierenden Band aus Musi­kern des Heavenly-­Labels und dezen­tem Streichereinsatz. Überhaupt ist hier alles so zurückgenommen, dass es schon wieder hervorsticht. Ne­benbei wird mit „May­be“ der beste Tears-­For-­Fears-­Song seit Ewigkeiten dar­geboten.