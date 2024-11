Die mit Streichern und Bläsern aufgehübschte Liebeserklärung „Nobody Loves You More“ kommt wie ein Foxtrott aus dem Tanzunterricht daher. „Crystal Breath“ ist ein herrlich spröder Indie-Pop-Dance-Track, „Are You Mine“ ein mit Steel-Guitar in Country getauchter langsamer Walzer.

Und auch bei Alternative-Rock-Nummern wie dem knurrigen „Disobedience“ oder dem wilden „Big Ben“, dem um einen putzigen Basslauf kreisenden „A Good Time“ oder der opulent-sehnsüchtigen Ballade „Summerland“ entsteht der Eindruck, dass das erste Soloalbum der Frau, die man vor allem von den Breeders und als Ex-Bassistin der Pixies kennt, als herrlich krude zusammengestellte Playlist für die nächste Party gedacht ist.