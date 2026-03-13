Kim Gordon

„Play Me“

Matador/Beggars (VÖ: 13.3.)

Kurz, beatlastig und oft unwiderstehlich.

Kim Gordon - Play Me
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die Hülle geht als feministische Überschreibung von Warhols „Sticky Fingers“-Jeans durch, dahinter mag es Kim Gordon auf ihrem dritten Post-Sonic-Youth-Soloalbum bis 1:39 kurz und beatlastig. Keine geringe Leistung, könnte doch die Spotify-Abrechnung im Titelstück ewig auf diesem fetten TripHop-Groove weitersegeln. Und Gordon singt!

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In „Not Today“ so gelöst wie bisher kaum. „Play Me“ will nicht überwältigen wie noch der Vorgänger – wird aber gerade dadurch in „Dirty Tech“, „Square Jaw“oder „Nail Biter“ unwiderstehlich. Final kommt sie nicht umhin, „Byebye“ als 2025er Version für eine Runde Trump-Bashing zu aktualisieren.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Sonic Youth Kim Gordon Play Me Review Rock