Touristisches Sightseeing geht anders. King Hannah entdecken bei ihrer Reise durch die USA ein etwas anderes Amerika. In „Milk Boy (I Love You)“ er­zählt Han­nah Mer­rick etwa zu ­Craig Whit­tles bedrohlich-­wider­spenstigem Drei-Ton-Fuzzgitarrenriff von der Begeg­nung mit einem Jungen ohne Schuhe und einem Mann mit einem fiesen Schnurr­bart ir­gendwo unter einer Brücke in Philadelphia. In „Some­where Near El Paso“ irren die bei­den in Texas zu einem mür­risch stolpernden Beat vorbei an Tankstellen, Waschmaschi­nen, Getränkeautomaten über die endlosen High­ways. Und zu einer knurrigen Gitarre und mit einem Courtney-­Barnett-­Vibe sucht sich Mer­rick in „New York, Let’s Do No­thing“ ausgerechnet die Stadt, die an­geblich niemals schläft, aus, um sich allem zu verweigern.

Mehr zum Thema RS Titelgeschichten: mit King Hannah

„Big Swimmer“ versammelt Reiseeindrücke, Schnapp­schüsse, Momentaufnahmen. Störrische, sperrige, gern psychedelisch eingefärbte Songs wie „The Mat­tress“ klin­gen eher nach Wüstenrock oder nach einer Überdosis The ­Doors und überhaupt nicht nach Liverpool, der Heimat­stadt von Merrick und Whit­tle, die 2022 als King Han­nah ihr Debüt, „I’m Not Sorry, I Was Just Being Me“, veröffent­lichten. Die folgenden Reisen durch die USA haben die Mu­sik der beiden nun mit einem düster-schwerfälligen Ton auf­geladen. Lediglich der Indie-Pop-Nummer „Davey Says“ gönnen sie zwischendurch mal eine gewisse Leichtigkeit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn die zwei nicht gerade Sharon Van Etten als Gast ans Mikro holen – in der mit grum­meliger Overdrive-Gitarre verzierten Midtempo-Ballade „Big Swim­mer“, die als Akustik-Folk-Walzer beginnt, und in „This Wasn’t Intentional“, einer Dream-­Pop-­Nummer, die sich ebenfalls im Dreivierteltakt dreht –, legen King Han­nah gern auch ihre Einflüsse offen. „Sud­den­ly, Your Hand“ ist eine Hommage an Bill Callahan, die stilsicher die intime Intensität seiner Musik imitiert. Und im Americana-Finale „John ­Prine On The Radio“ verrät Mer­rick schließlich auch, was sie am liebsten hört, wenn sie mit Whit­tle im amerikanischen Niemandsland unterwegs ist: „John Prine on the radio ­makes me feel al­right!“