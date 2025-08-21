Es kann heute so schnell gehen wie für dieses Trio aus Limerick, das seit 2022 zig Millionen Streams und (Platin-)Hitsingles eingesammelt hat. Und nun „Halcyon“ auch als Sammelstelle dafür benutzt: Gut die Hälfte der 16 Tracks ist schon bekanntes Material. Alben sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Vielleicht sollte man sie auch nicht mehr so nennen. Auch „Flowers-Fire“ ist vertreten, die Debütsingle von Eddie Keogh (Gesang, Gitarre), Eoghan „McGoo“ McGrath (Banjo) und Eoin „Fitz“ Fitzgibbon (Bass), die uns schon fast alles über die drei sagt.

Es ist ein Halleluja der anderen Art, über den Schmerzpunkt durchdrungen von Reue über die Hitze des Moments, den Thron von Mumford & Sons im Visier. Die gleiche Emphase, das gleiche Pathos, die himmelstürmenden Refrains, die auch historisch konnotierte Titel („Man On The Moon“, „Gloria“) nicht scheuen, konfektioniert für große Stadion-Aufschwünge. „If I could only turn back time“, singt Keogh, durchaus verstörend: Wie nostalgisch diese jungen Menschen schon sind! Den frühen Blick zurück teilen Kingfishr auch mit Adele. „The best you’ll ever know is a memory on your phone“, schließt – ha! – „21“, die Doublette gibt’s abschließend mit der Rückschau auf die „Schooldays“, trotz allem „they’re the best you’ll ever know“.

Auch unter „Blue Skies“ sind die Tage viel zu schnell verflogen, bringen aber immerhin eine Punchline wie „Boys ran off to foreign lands and I made peace with one-night stands“ hervor. Ansonsten zweifeln Kingfishr auch mal leise am Gang der Dinge („Someday“). Wobei sich Irish Folk jenseits von „Killeagh“ (ein trojanisches Pferd?) nur noch als Spurenelement in dieser Musik findet. Und als Legende, die um einen Küchentisch auf einem Milchbauernhof kreist. Obacht: Sie werden das „authentisch“ nennen.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 8/2025.