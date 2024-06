Kritik: Francis Ford Coppolas „Der Dialog“ in 4k

„Der Dialog“ gilt als fundamental für das Genre des „Paranoia-Thrillers“ der „Post-Watergate“-1970er. Anders als „Zeuge einer Verschwörung“ oder „Die drei Tage des Condor“ aber erzählt Francis Ford Coppolas Film vorrangig vom Zusammenbruch eines unbescholtenen Mannes – nicht von Mord und Korruption mit Auftraggebern auf höchster politischer Ebene. Der Privatermittler und Abhörspezialist Harry Caul (Gene Hackman) wird Ohrenzeuge der Planung eines Gewaltverbrechens, findet bei den richtigen Leuten aber wenig Gehör, während die falschen Leute ihm die Tonbänder stehlen wollen. Zuletzt nimmt Caul seine Wohnung auseinander, weil er selbst glaubt, abgehört zu werden, und verzweifelt nach einer Wanze sucht.

Coppolas Regiestrecke war beeindruckend. „Der Dialog“ folgte auf „Der Pate“, erhielt 1974 in Cannes die Goldene Palme, und im selben Jahr würde noch „Der Pate II“ erscheinen. Anders als die „Paten“-Filme, die beide mehr als 180 Minuten dauern, und anders als der 1979 folgende „Apocalypse Now“ (160 Minuten) wirkte „Der Dialog“ mit 107 Minuten wie eine Fingerübung, und ist, für eine Lauschangriff-Story, gebührend vorsichtig, aber angespannt erzählt. Hackman als „the best bugger on the westcoast“ ist großartig. Nie zuvor hat er sich für eine Darstellung derart in introvertierter Empfindsamkeit üben müssen, selbst John „Nervenbündel“ Cazale als sein Kollege Stan hält daneben die Füße still.

Blutschwälle in 4k

Coppola beurteilt illegale Praktiken auch aus religiöser Perspektive. Caul ist ein Katholik, der mit seiner Spionage hadert. Dass er ausgerechnet in seiner geliebten Marienstatuette die Wanze vermutet und sie deshalb zerbricht, bricht ihm selbst das Herz. Ihn plagen psychedelische Albträume, und aus Kloschüsseln sieht er Blutschwälle aufsteigen. Jetzt in 4K und mit neuem Coppola-Interview, dazu Audiokommentar von Coppola und Cutter Walter Murch, sowie älteren Gesprächen mit Gene Hackman und Komponist David Shire. (Plaion Pictures)