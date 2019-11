Die ROLLING-STONE-Redakteure Sassan Niasseri und Arne Willander besprechen Ari Asters Horrorfilm „Midsommar“ sowie die Netflix-Miniserie „Unbelievable“.

„Midsommar“ heißt der Nachfolger von Ari Asters Horror-Film des Jahres 2018, „Hereditary“: Eine amerikanische Dokotorandengruppe besucht das Mittsommer-Fest einer Kommune in Schweden. Die Heiden binden die Amis mehr oder weniger freiwillig in deren immer brutaler werdenden religiösen Zeremonien mit ein. Neu auf Netflix ist „Unbelievable“: Basierend auf einer wahren Geschichte, aufbereitet von Susannah Grant, Ayelet Waldman und Michael Chabon, erzählt die Mini-Serie von dem Opfer einer Vergewaltigungsserie, dem anfänglich keiner glauben will – die Teenagerin wird der Falschaussage bezichtigt und vor Gericht gestellt. „Midsommar“ und „Unbelievable“ im Check: Weiterhören: Once Upon a Time in Hollywood“ und „Apocalypse Now – Final Cut“…