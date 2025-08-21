Man nennt den Kanadier mit den verbeulten Klamotten auch den „Prince des Indie-Rock“. Als OneMan-Show ersetzt er Glamour und genialischen Größenwahn noch immer mit Understatement. Kein Song auf DeMarcos siebtem Album ist länger als dreieinhalb Minuten.

Er hat alles selbst eingespielt, irgendwo zwischen Küche und Garage in seinem Haus in L.A. Eine Art Yachtrock für die Badewanne, auf Gitarre und Bachblütenbeats heruntergedampft, tiefenentspannt und groovy – wären da nicht die Texte über Albträume, Verlust und Bestrafung. Zeit, mal wieder unter Leute zu gehen, Mac.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.