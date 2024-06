Die US-Songwriterin blickt auf eine solide Karriere zurück, jenseits von Glamour und Glitzer. Sie war in Paris Straßenmusikerin und mit der Lost Wandering Blues And Jazz Band auf weltweiter Tournee. Wenn sie nun mit fünfzig Jahren einen persönlichen Blick auf Americana, Gospel, Jazz und Folk verspricht, kann man ein kongeniales Bou­quet erwarten.

Werbung: Hier klicken und mindestens 3 Monate Amazon Music gratis genießen. Mit Prime Abo sogar 5 Monate for free!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf ihrem zehnten Album rollt der Blues. Das verschleppt groovende „­Blues For Hea­ven“ klingt nach Bar-Klassiker, in „Et Puis“ erinnert sie keck an ihre Zeit in Frankreich, die rollende Piano­nummer „Show­man Dan“ versteht sich als Hommage an die Großen ihrer Zunft, und in „No­thing Per­so­nal“ thematisiert sie sexuelle Übergriffe. Ein korrekter Mix, der nur manchmal etwas hausbacken geraten ist.