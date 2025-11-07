Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

In Zeiten, in denen Chicago im Zentrum neofaschistischer Drohungen steht, wirkt die Stimme der 86-jährigen US-Ikone aus der Windy City wie ein Fixstern in einem von bösen Mächten entfachten Höllensturm. The Gospel according to Mavis Staples wird diesmal begleitet von Produzent Brad Cook und einigen Kolleg:innen, darunter Bonnie Raitt, Jeff Tweedy, Derek Trucks und Justin Vernon.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von Kevin Morbys „Beautiful Strangers“ über die Sparklehorse-Ballade, die der Platte ihren Titel gibt, bis zum Eddie-Hinton-Klassiker „Everybody Needs Love“ ist das noch einmal eine erhebende Messe, die die Kraft der Liebe und des Widerstands feiert.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.