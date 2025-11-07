Mavis Staples

„Sad And Beautiful World“

Anti (VÖ: 7.11.)

Eine Messe voller Liebe und Widerstandsgeist.

Mavis Staples - Sad And Beautiful World
In Zeiten, in denen Chicago im Zentrum neofaschistischer Drohungen steht, wirkt die Stimme der 86-jährigen US-Ikone aus der Windy City wie ein Fixstern in einem von bösen Mächten entfachten Höllensturm. The Gospel according to Mavis Staples wird diesmal begleitet von Produzent Brad Cook und einigen Kolleg:innen, darunter Bonnie Raitt, Jeff Tweedy, Derek Trucks und Justin Vernon.

Von Kevin Morbys „Beautiful Strangers“ über die Sparklehorse-Ballade, die der Platte ihren Titel gibt, bis zum Eddie-Hinton-Klassiker „Everybody Needs Love“ ist das noch einmal eine erhebende Messe, die die Kraft der Liebe und des Widerstands feiert.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.

